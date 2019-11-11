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Egemen Bağış’ı Prag’a taksiciler uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin Çekya Büyükelçisi olarak atanan Avrupa Birliği eski bakanı Egemen Bağış’ı yeni görev yeri Prag’a taksiciler uğurladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Çekya Büyükelçisi olarak atanan Avrupa Birliği eski bakanı Egemen Bağış’ı yeni görev yeri Prag’a taksiciler uğurladı. İstanbul Havalimanı VIP Salonu’na uzun taksi kuyruğu ile gelen Bağış’a taksiciler tarafından plaket verildi, Bağış ise taksicileri Prag’a davet etti.

Ailesi ile birlikte İstanbul Havalimanı’na gelen Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, burada taksicilerin oluşturduğu bir konvoy ile VIP Terminali’ne giriş yaptı. Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Prag’a giden Bağış, için bir uğurlama töreni düzenlendi. Törende İstanbul Taksiciler Esnaf Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Silahyürekli Bağış’a taksicilere verdiği destek için teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Kendisine verilen Türk bayrağını öpen Bağış, taksicilere teşekkür etti. Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış ile kendisini uğurlamaya gelen taksicilere el sallayarak veda etti.

Taksicileri Prag’a davet etti
İstanbul Havalimanı VIP Terminali önünde kısa bir açıklama yapan Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, "2002 yılından bu yana İstanbul taksicileriyle gönül bağı oluşturdum ve hep benim yanımda durdular. Ben de onların yanında durdum. Avrupa Birliği Bakanı iken onları Türkiye’nin müzakere heyetinin doğal üyesi ilan etmiştim. Çünkü ülkemize gelen her turist ilk olarak taksicilerimizle tanışıyor. Onların verdiği ilk intiba sayesinde Türkiye’nin Batılı, Avrupalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu öğreniyorlar. Taksicilerimiz bizim yüz akımız. Sabahlara kadar direksiyon başında bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin dinamiklerinin çalışması için çalışıyorlar. 15 Temmuz akşamı da taksicilerimizin ne kadar vatansever olduğunu bütün dünya gördü. Onun için ben onların kardeşi, ağabeyi olmaktan gurur duydum. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İstanbul’un taksicileriyle Prag’ın taksicileri arasında köprü oluşturacağız. Ben bütün kardeşlerimi Prag’a bekliyorum. Bu kadar yolcu gönderiyorsunuz birazda siz seyahat edin. Prag’a turizmi artırmamız lazım " dedi.

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