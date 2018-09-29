EGEMEN BAĞIŞ'TAN MİLLİ TAKIMA 2024 ÇAĞRISI

* Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış:

"Türkiye'nin bu yükselmesini hazmedemeyen çevreler yine bir hamle yaptılar. 2024'ün ev sahipliğini bize değil, Almanya'ya verdiler. Milli takımımızın bütün oyuncularına, hocalarına, genç millilerimize ve ümit millilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2024'e beş yıl var. Biz beş yıl bunu kafaya koyalım. 2024'e öyle hazırlanalım ki, bu kararı verenleri utandırmak için gidelim Almanya'da o kupayı alıp gelelim"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Diriliş ve Gençlik Federasyonunun düzenlediği 'Birlikte güçlü Türkiye' adı altında bir program düzenledi. Florya'da düzenlenen programa Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış, Ak Parti Diyarbakır eski Milletvekili Cuma İçten, Diriliş ve Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın ile federasyon üyeleri ve davetliler katıldı.

"ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKARSAK HEPİMİZ GÜÇLENİRİZ"

Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış programda bir konuşma yapara, "Yokuşta da, inişte de, düzde de bizim birlikte olmamız lazım. Biz bir ve beraber olursak, biz birbirimize sahip çıkarsak, ülkemize sahip çıkarsak hepimiz güçleniriz. Ama içimize fitne girerse, birbirimize düşersek, hepimiz zayıflarız"