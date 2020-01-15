HABER
  4. Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz"

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 06:27 | Son Güncelleme

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyon biriminin tüm karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini, ülkede hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte kameraların karşısına geçen Burhan, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, siyasi güçler, geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmaları, Sudan halkının Aralık Devrimini baltalamayı amaçlayan bu komploya karşı tek saf oldu. Sizi temin ederim ki silahlı kuvvetler, güvenlik ve istikrarı bozmak, devrimi baltalama girişimlerine tüm bileşenleriyle karşı koymuştur. Devrimi, değişimi ve geçiş dönemini korumaya söz verdik." diye konuştu.

Burhan, "Devrimin meşruiyetine karşı Sudan'da herhangi bir darbeye izin vermeyeceğiz. Her şey normale döndü. Hava sahası açıldı. Vatandaşlar normal hayatlarına dönebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Hamduk da "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Halkın demokrasiyi inşa etmesinin önünü kesmeyi amaçlayan olayları takip ettiniz. Ordumuza ve kabiliyetlerine güveniyoruz. Sağlam ve sarsılmaz bir tecrübe sunmak için asker sivil ortaklığını teyit ediyoruz." dedi.

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin ise bir askeri kalkışma yaşandığını, ordunun en az kuvvetle eş zamanlı harekete geçerek isyancıların bulunduğu istihbarat karargahlarını ele geçirdiğini söyledi.

Osman Hüseyin, operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2’si subay 4 askerin de yaralandığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
AKP'nin birkaç içinde Meclis'e sunmayı planladığı yerel yönetimler yasa teklifinde neler var?AKP'nin birkaç içinde Meclis'e sunmayı planladığı yerel yönetimler yasa teklifinde neler var?
Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadıEvinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de darp edilen doktor saldırganın eşine yüzü yaralı halde doğum yaptırdı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Trump'a yönelik azil soruşturmasının Ukrayna'daki kilit noktasıydı! Rus istihbaratı siber saldırı düzenlemiş

Azil soruşturmasının kilit noktasıydı! Rusya detayı ortaya çıktı

Malatya'da hareketli anlar! Ailesiyle tartıştı balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

Polisi alarma geçirdi! Malatya'da hareketli anlar

İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı!

Darbe davasında 3 yıldızlı generale beraat!

Meraklı gözlerle izlediler! Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanlığı'ndan sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.