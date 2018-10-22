Ege’nin Afrikalı Türkleri Köklerini Arıyor

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Tulum köyünde yaşayan Ayşe Yörümlü, Afrikalı atalarından miras kalan siyah rengini korusa da tipik bir Egeli şivesiyle konuşuyor. “Dedemin dedesi Sultan Hamit zamanında köle olarak getirilmiş” diyor.

80 yaşını geçen Yörümlü de Afrika kökenli Türkler için kullanılan “Arap” ifadesini benimsemiş. “Eskiden çok Arap vardı Tulum’da. Şimdi iki tane kaldık. Kimi öldü, kimi beyazlarla evlendi. Bir nesil daha geçince, biz de gidince Araplık kalmayacak” diyor. Kendi babasının da beyaz olduğunu anlatıyor.

“Bugüne kadar kardeşçe geçindik”

Afrikalı Türkler, Batı Ege’nin Tire, Ödemiş, Bayındır, Torbalı, Söke, Akhisar ve başka ilçelerinde yaşıyorlar. Hala birçok köyde onlara rastlamak mümkün. Bayındır ilçesine bağlı Hasköy’de yaşayan İletmiş ailesi de Afrika kökenli. Deniz İletmiş, eskiden köylerinde 14-15 hane Afrotürk olduğunu ama şimdi bu sayının 5-6 haneye düştüğünü anlatıyor.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan İletmiş, doğup büyüdüğü bölgede teninin renginden dolayı bir ayrımcılıkla karşılaşmadığını belirtiyor. “Ege bölgesinde bizim gibiler çok olduğu için alışkınlar. Bu topraklarda bugüne kadar kardeşçe geçindik hep. Hatta bizi çok severler” diye konuşuyor. Fakat bölge dışına çıkıldığında işin rengi biraz değişiyor. İletmiş, kimi sıkıntılar yaşadığını söylüyor ama fazla ayrıntıya girmiyor, “İlginç geliyoruz onlara. Bizim insan değil de farklı bir şey olduğumuzu mu zannediyorlar. Bir anlam veremiyorum. Ama onlara da saygı duymak lazım” ifadesini kullanıyor.