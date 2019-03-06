Ege'nin en büyük kongre ve kültür merkezinin tanıtımı yapıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi basına tanıtıldı. Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisteki ilk nikahı kıydı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlatılan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Hizmete açılmayı bekleyen ve eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin ismini taşıyan 85 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, basına tanıtıldı.

Tanıtıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve daire başkanları katıldı. 500, 1000 ve 2 bin kişilik 3 salon, 6 nikah salonu, 5 seminer salonu ve fuaye alanlarının bulunduğu tesis, davetliler tarafından gezildi. Gezide özellikle çocukların uzayla ilgili merak ettiklerini öğrenebilmeleri ve yeni bilgiler edinebilmeleri için uzay gösteriminin yapıldığı gezegen evi dikkat çekti.