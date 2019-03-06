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Ege'nin en büyük kongre ve kültür merkezinin tanıtımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

DENİZLİ’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi basına tanıtıldı. Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisteki ilk nikahı kıydı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi basına tanıtıldı. Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisteki ilk nikahı kıydı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlatılan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Hizmete açılmayı bekleyen ve eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin ismini taşıyan 85 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, basına tanıtıldı.

Tanıtıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve daire başkanları katıldı. 500, 1000 ve 2 bin kişilik 3 salon, 6 nikah salonu, 5 seminer salonu ve fuaye alanlarının bulunduğu tesis, davetliler tarafından gezildi. Gezide özellikle çocukların uzayla ilgili merak ettiklerini öğrenebilmeleri ve yeni bilgiler edinebilmeleri için uzay gösteriminin yapıldığı gezegen evi dikkat çekti.

'EGE’NİN EN BÜYÜĞÜ'

Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizlimizde kültür ve sanatın kalbinin atacağı, birçok ihtiyacı yerine getireceğimiz ve birçok etkinlik yapacağımız tesisimizi tamamladık. Ege Bölgesi’nin en güzel, en etkili, kapasite anlamında da en büyüğü olan tesisimizde tüm ihtiyaçları karşılayabilecek. Tiyatro salonumuz haftanın 7 günü hizmet verecek. Toplantı, konferans ve konser salonlarıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. İçerisinde bulunan gezegen evi dediğimiz gezegen evi ile çocuklarımıza eğitimler vereceğiz” dedi. Başkan Zolan, bilim, kültür ve sanatın merkezi olacak tesisin 10 Mart 2019 Pazar günü açılacağını ifade etti.

İLK NİKAHI BAŞKAN ZOLAN KIYDI

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde yer alan nikah salonunda ilk nikahı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Hatice-Murat Tatlı çiftine mutluluklar dileyen Başkan Osman Zolan ve şahitler, evliliğin karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde uyumla devam etmesi temennisinde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli’nin Hatice Altay-Murat Tatlı çiftine evlilik sürecinde destek olduğu ifade edilirken, dün gerçekleşen geleneksel gelin bohçası götürme merasimine Başkan Osman Zolan’ın eşi Berrin Zolan’ın da katıldığı ifade edildi.

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