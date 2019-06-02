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Ege'nin gözde turizm merkezlerine tatilci akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın gözde turistik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye Ramazan Bayramı tatili için gelenler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın gözde turistik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye Ramazan Bayramı tatili için gelenler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Güzergahlarda önlem alan güvenlik güçleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Cuma günü mesaisi biten, arife günü de izinli olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Ege'deki turistik kentlere doğru yola çıktı. Bu nedenle Aydın- Muğla karayolunda yoğunluk oluştu. 3 kilometreyi bulan araç kuyrukları göze çarptı. Sürücüler 10 kilometrelik Muğla- Marmaris karayolundaki Sakar Geçidi'ni, 40 dakikada geçebildi. Zaman zaman yolda ulaşım durdu. Yoğun ilgi nedeniyle bayram süresince birçok otelde boş oda kalmadığı öğrenildi.

İl Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla- Aydın karayolu üzerinde denetim yaptı. Kontrol edilen sürücülere, trafik kurallarına uygun araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Araçlardaki çocuklara 'Sürücü Seyahat Karnesi' veren polis ekipleri, onlardan anne babalarının yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi. Çocukların doldurdukları karneleri 20 Haziran'a kadar, Twitter'dan '@TrafikEgm' hesabı ile '#trafikkarnem' etiketini kullanarak, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı'na iletebilecekleri belirtildi. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibine bisiklet ödülü verileceği açıklandı. Muğla'da bayram süresince 561'i polis ve 480'i jandarma olmak üzere 1041 personelin görev yapacağı öğrenildi.

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