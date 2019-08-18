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Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 09:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Edremit Kitap Fuarı, Ege’nin iki yakasını kitaplarla buluşturdu.Balıkesir’in Edremit Belediyesi ile Yunanistan’nı Midilli Adası Batı Lesvos Belediyesi ortak payda kitaplarda bir araya geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Edremit Kitap Fuarı, Ege’nin iki yakasını kitaplarla buluşturdu.
Balıkesir’in Edremit Belediyesi ile Yunanistan’nı Midilli Adası Batı Lesvos Belediyesi ortak payda kitaplarda bir araya geldi. Altınkum Edremit Belediye Tesislerinde başlayan ve 9 gün sürecek olan 3. Edremit Kitap Fuarı ilk günden büyük ilgi gördü. Konuşmalardan önce Sema Moritz şarkılarıyla etkinliğe renk kattı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Karşı komşularımız da burada. Her akşam, denizin ötesinde ışıklarını gördüklerimizle, bugün kitapların ışığında buluştuk. Onlar ve biz, aslında bir kitap gibiyiz. Kitabın bir kapağında Edremit, bir kapağında Midilli’yiz. Kitabımızın sırtı sevdadır, sayfaları şu deryadır. Kitabımızda ayraç yoktur. Kardeşliğimizde hesap kitap yoktur. Midilli ve biz; İki dilli ama bir yüreğiz. Midilli belediye başkanım, yazarlarımız ve dostlarımıza merhaba” dedi.
Daha sonra Yunanistan’nın Midilli (Lesvos) Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taxiarchis Verros, “İki yıl önce Lesvos Belediye Başkan Yardımcısı olduğumda kardeş kent sürecine Edremit’te arkadaşlar ile başlamıştık. Kardeşlik sürecini de tamamladık ancak birkaç ay öncesinde Lesvos Belediyesi ikiye ayrıldı. Şimdi yeniden başlamaya hazırız. Belediyelerimizin yönetimleri arasında iş birliği olması çok önemli. Siyasal, ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerimizi derinleştirmeliyiz. Bizler bunu yapabiliriz. Bizim Lesvos ve Edremit olarak birleştiren çok şey var. Özellikle turizm, ticaret alanlarında ortak çıkarlarımız var. Ancak her şeyden önce gücümüz insanlarımızdır. Problemlere rağmen hiçbir zaman halklar ilişkilerini kesmediler, kesmemeliler” diye konuştu.

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu

Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu
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