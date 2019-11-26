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Ege’nin kış turizm noktası ‘Denizli Kayak Merkezi’ ilk kar yağışını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

Denizli’nin turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Kayak Merkezi’ne ilk kar düştü.

Ege’nin kış turizm noktası ‘Denizli Kayak Merkezi’ ilk kar yağışını aldı

Denizli’nin turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Kayak Merkezi’ne ilk kar düştü. Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden canlı olarak görülebilen kar yağışı kayak severler arasında heyecan oluşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi kış turizminde söz sahibi olması için hayata geçirdiği Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi’ne sezonun ilk kar yağışı başladı. Kış turizminin parlayan yıldızı haline gelen merkezin zirvesine ilk kar yağışı Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde bulunan şehir kameralarından canlı olarak görülebiliyor. Kayak Merkezi’nin zirveye yakın olan “M2 Üst İstasyon" noktasındaki kameradan izlenen kar özellikle kayaksever vatandaşlar arasında heyecan oluşturdu. Kar yağmasıyla birlikte istenilen seviyeye gelmesini ve bir an önce merkezin açılmasını heyecan içerisinde bekleyen kış sporu tutkunları karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak için gün saymaya başladı.

Ege’nin kış turizm noktası ‘Denizli Kayak Merkezi’
Kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri haline gelen Denizli Kayak Merkezi, son yıllarda Denizli ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin dör bir tarafından vatandaşları ağırladı. Denizli kent merkezinden yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 420 metre rakımlı Tavas ilçe sınırları içerisinde yer alan Bozdağ kayak merkezi, Ege’nin en büyük kayak noktası olan toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet piste sahip merkez, amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı imkanları barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 vatandaşı taşıyabilecek mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da yer alıyor.

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