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Ege'nin parmak ısırtan lezzeti: Turgutlu köftesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

 MANİSALILARIN en sevdiği lezzetlerden Turgutlu köftesi, kente gelenlerin de gözdesi. Odun kömürü, bakır tava ve tereyağı üçlüsünün olmazsa olmazı olan yemeği tatmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden misafirler kente geliyor.

Ege'nin parmak ısırtan lezzeti: Turgutlu köftesi

Cemil SEVAL- Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSALILARIN en sevdiği lezzetlerden Turgutlu köftesi, kente gelenlerin de gözdesi. Odun kömürü, bakır tava ve tereyağı üçlüsünün olmazsa olmazı olan yemeği tatmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden misafirler kente geliyor.
Ailesinin 3'üncü kuşak ustası, evli ve bir çocuk babası Engin Şarlar, Turgutlu Köftesinin sırrını anlattı. Lezzeti gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Şarlar, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlere iyi bir şekilde sunabilmek için 15 yaşımdan beri tezgahlardayım. Turgutlu Köftesi'nin olmazsa olmazları tereyağı, bakır tava ve odun kömürüdür. Geriye lezzete sevgimizi katmak kalıyor. Sevginin olduğu yerde başarı oluyor. Ben üçüncü kuşağım. Bu lezzeti babamdan öğrendim. Öğrendiğim günden bu yana da hiç bir ilave yapmadım. Çünkü bu lezzete değer katan kendisine özgü olan tadıdır" dedi. Sosyal medyada ününün yaygınlaşmasıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden misafirlerin kente bu lezzeti tatmak için geldiğini belirten Şarlar, hazırlanışını şöyle anlattı:
"1 kilo Turgutlu köftesi için 900 gram dana kıyma ve 100 gram kuzu kıymayı karıştırıyoruz. 1 çay kaşığı tuz kullanıyoruz. Soğan, maydanoz, ekmek ve baharat kullanmıyoruz. Piştikten sonra tercihen isteyen kullanabilir. Köfteyi yaptıktan sonra önce odun kömürlerimizi yakıyoruz. Kıvama geldikten sonra ise tavamıza tereyağını gezdiriyoruz. Ardından köftelerimizi pişiyoruz. Bu sırada taş fırında özenle hazırlanmış pidelerimizi dilimleyerek kesiyoruz. Ardından pişen köftelerimizi, pidelerin üzerine özenle yerleştiriyoruz. Daha sonra bolca tereyağını köftemizin ve pidelerimizin üzerinde gezdiriyoruz. İsteğe göre yoğurtlu ya da sade şekilde servise hazır hale getiriyoruz."

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Ege'nin parmak ısırtan lezzeti: Turgutlu köftesiEge'nin parmak ısırtan lezzeti: Turgutlu köftesiEge'nin parmak ısırtan lezzeti: Turgutlu köftesiEge'nin parmak ısırtan lezzeti: Turgutlu köftesi

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