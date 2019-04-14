Ege'nin turizm cenneti Bozcaada, 'yeşil ada' oluyor

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’nın, yeşil adaya dönüşmesi için seferberlik ilan edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bozcaada'ya son 4 yılda 30 binin üzerinde fidan dikildi. Orman Haftası Kutlamaları kapsamında son bir ayda ise adanın en bozkır alanları olan güney sahillerinin yamaçlarına 4 bin 245 fidan dikimi yapıldı. Sert esen rüzgarlar nedeniyle 'boz ada' olarak bilinen Bozcaada, yeşil ada olma yolunda ilerliyor.

Sert rüzgarlara maruz kalan ve bozkır görünümü nedeniyle geçmişte 'Bozada' olarak da anılan ‘Bozcaada’, son yıllardaki ağaçlandırma seferberliği sayesinde yeşillenmeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce son 4 yılda adanın çeşitli bölgelerine 30 binin üzerinde fidan dikildi. Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ve belediyenin desteğiyle gerçekleşen fidan dikimine öğrenciler, askerler, memurlar ve halk da ellerine kazma-kürekleri alarak destek verdi. Sert rüzgarlar nedeniyle ağaçların zor yetiştiği Bozcaada'da, bilimsel çalışmalar ile dikilen ve geçen 4 yılda boy alan fidanlar, adayı yeşillendirmeye başladı.

Son olarak, Orman Haftası kutlaması kapsamında 25 Mart’ta adanın güney yamaçlarına bin 470 büyük boy fıstık çamı, 900 meşe fidanı,150 büyük boy katalpa, 50 akasya, 50 dişbudak, 25 erguvan ve 600 lavanta olmak üzere toplamda 4 bin 245 fidan dikildi.

Balıkesir ve Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait fidanlıklardan ücretsiz temin edilen fidanların dikimi için Bozcaada Belediyesi, iş makineleri ve ekipman desteği sağladı. Anaokullarından liseye, her öğrenci adına fidanlar dikildi. Fidanların yanı başına öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu ve öğrenciler tarafından resimlendirilen birer taş bırakıldı. 'AMACIMIZ YEŞİL BİR ADA OLUŞTURMAK'

‘Doğada bir dikili ağacımız olsun’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz, "Son 4 yılda ağaçlandırma kampanyalarıyla adamızı yeşillendirdik. Bu yıl da Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ağaçlandırma alanı ilan ettiği Tuzburnu mevkiini seçtik. Buraya 4 bin 245 fidan dikimi gerçekleştirdik. Kampanyaya Bozcaada halkından büyük destek geldi. Öğrencilerimiz kendi elleriyle yaklaşık 500 fidan, askerlerimiz de 2 bin civarı fidan dikti. Geri kalan fidanları da Kaymakamlığımızın bütçesinden işçi tutarak diktik. Belediye ise iş makineleriyle çukurların açılması ve sulama görevlerini üstlendi. Herkese teşekkür ediyoruz. Amacımız yeşil bir ada oluşturmak. Son 4 yılda toplam 30 bin civarında fidan dikimi gerçekleştirdik. Üreticilerimize ücretsiz olarak bu yıl içinde 7 bin 200 zeytin fidanı dağıttık. Bağcılığı gençleştirme projesi kapsamında ise son 4 yılda 167 bin asma fidanı dağıttık. Bunlar hem üretime katkı sağlıyor, hem de adayı yeşillendiriyor" dedi.

AYAZMA VE SULUBAHÇE PLAJLARINA PALMİYELER DİKİLDİ

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ise Ayazma ve Sulubahçe plajlarının girişlerine 12 yaşında 64 palmiye ağacı diktiklerini belirterek, "Ağaçlar büyük olduğu için dikilir dikilmez görüntü hemen değişti. Hoş bir manzara oluştu. Bunları dikmenin yanında koruyabilmek de önemli. İlk etapta bunları yaşatabilmeyi umuyoruz. Eğer olumlu bir sonuç alırsak, hem sahil boyunca, hem de ada içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Eğer diktiğimiz ağaçları tutturabilirsek, gelecek yıl adanın florasına uygun fidanlar dikmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.