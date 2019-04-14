HABER

Ege'nin turizm cenneti Bozcaada, 'yeşil ada' oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’nın, yeşil adaya dönüşmesi için seferberlik ilan edildi.

Ege'nin turizm cenneti Bozcaada, 'yeşil ada' oluyor

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’nın, yeşil adaya dönüşmesi için seferberlik ilan edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bozcaada'ya son 4 yılda 30 binin üzerinde fidan dikildi. Orman Haftası Kutlamaları kapsamında son bir ayda ise adanın en bozkır alanları olan güney sahillerinin yamaçlarına 4 bin 245 fidan dikimi yapıldı. Sert esen rüzgarlar nedeniyle 'boz ada' olarak bilinen Bozcaada, yeşil ada olma yolunda ilerliyor.
Sert rüzgarlara maruz kalan ve bozkır görünümü nedeniyle geçmişte 'Bozada' olarak da anılan ‘Bozcaada’, son yıllardaki ağaçlandırma seferberliği sayesinde yeşillenmeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce son 4 yılda adanın çeşitli bölgelerine 30 binin üzerinde fidan dikildi. Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ve belediyenin desteğiyle gerçekleşen fidan dikimine öğrenciler, askerler, memurlar ve halk da ellerine kazma-kürekleri alarak destek verdi. Sert rüzgarlar nedeniyle ağaçların zor yetiştiği Bozcaada'da, bilimsel çalışmalar ile dikilen ve geçen 4 yılda boy alan fidanlar, adayı yeşillendirmeye başladı.
Son olarak, Orman Haftası kutlaması kapsamında 25 Mart’ta adanın güney yamaçlarına bin 470 büyük boy fıstık çamı, 900 meşe fidanı,150 büyük boy katalpa, 50 akasya, 50 dişbudak, 25 erguvan ve 600 lavanta olmak üzere toplamda 4 bin 245 fidan dikildi.
Balıkesir ve Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait fidanlıklardan ücretsiz temin edilen fidanların dikimi için Bozcaada Belediyesi, iş makineleri ve ekipman desteği sağladı. Anaokullarından liseye, her öğrenci adına fidanlar dikildi. Fidanların yanı başına öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu ve öğrenciler tarafından resimlendirilen birer taş bırakıldı. 'AMACIMIZ YEŞİL BİR ADA OLUŞTURMAK'
‘Doğada bir dikili ağacımız olsun’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz, "Son 4 yılda ağaçlandırma kampanyalarıyla adamızı yeşillendirdik. Bu yıl da Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ağaçlandırma alanı ilan ettiği Tuzburnu mevkiini seçtik. Buraya 4 bin 245 fidan dikimi gerçekleştirdik. Kampanyaya Bozcaada halkından büyük destek geldi. Öğrencilerimiz kendi elleriyle yaklaşık 500 fidan, askerlerimiz de 2 bin civarı fidan dikti. Geri kalan fidanları da Kaymakamlığımızın bütçesinden işçi tutarak diktik. Belediye ise iş makineleriyle çukurların açılması ve sulama görevlerini üstlendi. Herkese teşekkür ediyoruz. Amacımız yeşil bir ada oluşturmak. Son 4 yılda toplam 30 bin civarında fidan dikimi gerçekleştirdik. Üreticilerimize ücretsiz olarak bu yıl içinde 7 bin 200 zeytin fidanı dağıttık. Bağcılığı gençleştirme projesi kapsamında ise son 4 yılda 167 bin asma fidanı dağıttık. Bunlar hem üretime katkı sağlıyor, hem de adayı yeşillendiriyor" dedi.
AYAZMA VE SULUBAHÇE PLAJLARINA PALMİYELER DİKİLDİ
Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ise Ayazma ve Sulubahçe plajlarının girişlerine 12 yaşında 64 palmiye ağacı diktiklerini belirterek, "Ağaçlar büyük olduğu için dikilir dikilmez görüntü hemen değişti. Hoş bir manzara oluştu. Bunları dikmenin yanında koruyabilmek de önemli. İlk etapta bunları yaşatabilmeyi umuyoruz. Eğer olumlu bir sonuç alırsak, hem sahil boyunca, hem de ada içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Eğer diktiğimiz ağaçları tutturabilirsek, gelecek yıl adanın florasına uygun fidanlar dikmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ege'nin turizm cenneti Bozcaada, 'yeşil ada' oluyorEge'nin turizm cenneti Bozcaada, 'yeşil ada' oluyorEge'nin turizm cenneti Bozcaada, 'yeşil ada' oluyorEge'nin turizm cenneti Bozcaada, 'yeşil ada' oluyor

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
İtalyan Şef Danilo Zanna: Deri botu, ceketi olanlar 'vegan' olamazİtalyan Şef Danilo Zanna: Deri botu, ceketi olanlar 'vegan' olamaz
1 litre benzinle 100 kilometre yol gidiyor1 litre benzinle 100 kilometre yol gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.