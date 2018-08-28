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Eğer bu telefonları kullanıyorsanız dikkat! Hemen şimdi kontrol edin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Telefonlara yakında çok önemli bir güncelleme geliyor. Milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren Android 9 Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor?

İşte o liste...

Telefonunuz bu listede var mı? Hemen kontrol edin, dikkat!

1 / 55

Huawei P20
2 / 55

Huawei P20 Lite
3 / 55

Huawei Mate 10 Pro
4 / 55

Huawei P10
5 / 55

Huawei Mate 9
6 / 55

Huawei Nova 3
7 / 55

Samsung Galaxy Note 9
8 / 55

Samsung Galaxy S9 ve S9+
9 / 55

Samsung Galaxy S8+ ve S8+
10 / 55

Samsung Galaxy Note 8
11 / 55

Samsung Galaxy A8 (2018)
12 / 55

Samsung Galaxy A6 (2018)
13 / 55

Samsung Galaxy A6+ (2018)
14 / 55

Samsung Galaxy J6 (2018)
15 / 55

General Mobile GM 8
16 / 55

General Mobile GM 8 GO
17 / 55

General Mobile GM 6
18 / 55

Honor 9
19 / 55

Honor View 10
20 / 55

Xiaomi Mi 8
21 / 55

Xiaomi Pocophone F1
22 / 55

Xiaomi Mi Mix 2S
23 / 55

Xiaomi Mi 6
24 / 55

Xiaomi Black Shark
25 / 55

Nokia 8 Sirocco
26 / 55

Nokia 8
27 / 55

Nokia 7 Plus
28 / 55

Nokia 6
29 / 55

Nokia 5
30 / 55

Nokia 3
31 / 55

Nokia 2
32 / 55

LG V30+
33 / 55

LG Q7
34 / 55

LG G7 Thin Q
35 / 55

LG V30S Thin Q
36 / 55

LG Q Stylus
37 / 55

LG V35 ThinQ
38 / 55

HTC U12+
39 / 55

HTC U11
40 / 55

HTC U11+
41 / 55

HTC U11 Life
42 / 55

Sony Xperia XZ2
43 / 55

Sony Xperia XZ2 Premium
44 / 55

Sony Xperia XZ2 Compact
45 / 55

Sony Xperia XZ Premium
46 / 55

Sony Xperia XZ1
47 / 55

Sony Xperia XZ1 Compact
48 / 55

Sony Xperia XZ2
49 / 55

Milyonlarca telefon sahibini ilgilendiren gelişme... Android Pie güncellemesi tüm telefonları baştan sona değiştirecek! İşte yenilenecek telefonların tam listesi...
50 / 55

Motorola Moto Z3
51 / 55

ASUS Zenfone 5
52 / 55

Motorola Moto G6
53 / 55

ASUS Zenfone 5Z
54 / 55

One Plus 6
55 / 55

Huawei P20 Pro
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TELEFON android 9 pie android yeni versiyon yeni android teknoloji

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
inanmıyorum hemen gidip listedeki telefonlardan birini almam lazım aaa
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