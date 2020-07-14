Eğer bunları yapmazsanız ayaktaki bunyonlar büyüyebilir! Kötü sonu engellemek için...

Ayak şekline uygun olmayan ayakkabılar giymek bunyon oluşumunda tek başına bir etken oluşturmasa da genetik anlamda bu hastalığa yatkınsanız ve genelde rahatsız ayakkabılar tercih ediyorsanız ayaklarınızda bunyon oluşma ihtimali artabilir. 18-65 yaş arası insanların %25'inde, 65 yaş ve üzeri kişilerin %35'inde görülen ayak bunyonlarının ameliyatsız tedavisinde başparmak üzerinde yer alan baskıyı ve ağrıyı azaltmak ana hedeftir. Bu nedenle geniş bir uca sahip, kemer desteği bulunan ortopedik, alçak veya düz topuklu ayakkabılar giyilmeli. Çünkü bu ayakkabılar yürürken ağırlığınızı ayaklarınızın tamamına dağıtır ve başparmakta yüklenen baskıyı azaltır.

Ayaklarında kemik çıkıntısı bulunan insanların yaşadıkları durum gerçekten çok zorlayıcıdır. Çünkü hastalığın başında çok fazla sorun yaşamasalar da ilerleyen dönemlerde kişilerin ayakkabılarını giymeleri noktasında bile kendilerini ciddi anlamda zorlar. Hareket kabiliyetlerini de azaltan bu rahatsızlık, zaman içerisinde çok ciddi semptomlar oluşturur ve ameliyat ile tedavisi kaçınılmaz olur. Fakat bunyonları henüz büyümeden önce de basit ama etkili yöntemlerle tedavi etmek ve ilerlemesini durdurmak mümkün. Bunyonların büyümesini nasıl engelleyebileceğinize dair bilgi almak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz...

AĞRIYAN BÖLGEYE BUZ UYGULAYIN

Bunyon ağrıları özellikle çok uzun süre ayakta kaldıysanız neredeyse kaçınılmazdır. Eğer çok ağrınız varsa veya ayaklarınızın belli bölümleri şiştiyse ağrıyı ve şişkinliği azaltması için bu bölgeye soğuk kompres yapabilirsiniz. Bunun için temiz bir havluya sardığınız buzu tek seferde 15-20 dakika kadar ağrınızın olduğu bölgenin üzerinde bekletin. Bu uygulama ağrılarınızı biraz da olsa hafifletecektir.

Ayrıca ayaklarınız çok şişse, bu şişkinliği azaltmak için ayağınızı kalp hizanızın üzerine kaldırın. Bunun için ayaklarınızı karşıya doğru uzatarak altına birkaç yastık ile destek yapabilirsiniz. Bu hareket ayağınızda oluşan şişkinliği azaltacaktır. Bunun yanı sıra ayaklarınızı sıcak suda bekletmek de ağrılarınıza iyi gelir.

BUNYON YASTIĞI KULLANIN

Ayak parmağınızı eski şekline döndürmek ve hizalamak için bunyon yastığı ya da ayakkabı tabanlığı kullanabilirsiniz. Bunyon yastığı ağrılarınızı azaltırken aynı zamanda ayak parmağınızı eski yerine yönlendirir. İç tabanlar ise parmaklarınızı yeniden hizalar. Bunları eczaneden temin edebilirsiniz.

BUNYON ALETİ TAKIN

Özellikle geceleri ayak parmaklarınızı düzgün hizaya getiren bunyon sabitleyiciler ile rahatlayabilirsiniz. Ortopedik ürün satan dükkanlardan satın alabileceğin esnek bunyon sabitleyiciler eğer hastalığın henüz başlangıç aşamasındaysanız size çok yardımcı olacaktır.

