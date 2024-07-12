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"Eğer Çankaya'ya gelse onu öldürecektik" Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesinin şifrelerini ilk kez anlattı!

12.07.2024 10:24
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Yakın dönem siyaset tarihimizin en elim olaylarından biri 15 Temmuz'da yaşandı. Ordunun içine sızmış FETÖ'cü teröristler kendi vatandaşına kurşun sıkarak darbe yapmaya çalıştı. Vatandaşın tepkisi, devlet görevlilerin dik duruşu sonrası bu darbe girişimi engellendi!

"Eğer Çankaya'ya gelse onu öldürecektik" Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesinin şifrelerini ilk kez anlattı!

Darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ODA TV'den Soner Yalçın'a bir röportaj veren Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı. Süleyman Soylu, 'Eğer darbenin başındaki paşa Çankaya'ya gelseydi biz onu orada öldürecektik' dedi.

15 Temmuz akşamı önce babasıyla telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Süleyman Soylu, röportajda şu ifadeleri kullandı:

"ÖNCE SİLAHI BELİME TAKTIM!"

"Önce babamla telefonda konuştuk, kendisiyle helalleştik. Ben Çankaya Köşkü'nden çıkarken silahı belime taktım.

Çankaya Köşkü'ndekilere dedim ki burası sizin namusunuzdur buraya bizim dışımızda kim varsa vurun!

SÜLEYMAN SOYLU: O PAŞA ÇANKAYA'YA GELSE ÖLDÜRECEKTİK!

TRT'ye girdiğim an da orayı basan yarbayla karşı karşıya geldik. Ben onun telsizine vurdum. Telsiz düştü, yarbayın elbisesini de sıyırdık."

Darbeyi yapan yani başında olan paşa eğer Çankaya Köşkü'ne gelmiş olsaydı onu orada öldürecektik."

15 Temmuz 2016 akşamı başlayan askeri darbe teşebbüsü, Fethullahçı teröristler tarafından organize edildi. Devlet görevlilerinin kararlılığı, vatandaşın gayretiyle darbeciler derbest edildi. Ülke çapında darbecilere yönelik gözaltılar yapıldı. Daha sonra darbeciler tutuklandı.

Darbeciler, 248 vatandaşımızı şehit ederken yüzlerce kişi de 15 Temmuz akşamı çıkan çatışmalar sonucunda yaralandı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Soner Yalçın Süleyman Soylu 15 Temmuz darbe girişimi 15 temmuz
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