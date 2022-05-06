Eğer evinizi ele geçiren bir evcil hayvanınız varsa bu ürünlere kesinlikle ihtiyacınız olacak

Kedi ve köpek gibi evcil hayvanların tüyleri dönem dönem çok sık dökülebiliyor. Yaşam alanınızı daha temiz ve ferah tutmak için kullanabileceğiniz birçok pratik ürün bulunuyor. Tüy toplayıcılar, temizleme mendilleri, filtre tamburu ve tüy tutmaz sprey bunların sadece birkaçı. Diğer yandan çok sevdiğiniz patili dostlarınızın yaşam kalitesini arttırmak için su pınarı, diş fırçası ve vantuzlu yatak gibi ürünler bulunuyor. Gelin, mutlaka satın almanız gereken ürünleri detaylı olarak inceleyelim.

1. Tüy kalıntılarına son: Tüy Giderici ve Tiftik Ayıklayıcı

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Evcil hayvanların bıraktığı tüy kalıntılarından kolayca kurtulmak ister misiniz? Bluefox Giysi ve Halı Tiftiği Çıkarıcı, elinizin altında olması gereken mükemmel giysi bakım araçlarından biri. Giysi, yatak örtüsü, mobilya ve araba döşemelerini temizlemek için ürünün kullanımı oldukça ideal. Tüy temizleyici, evcil hayvan tüylerini ve kırıntılarını yapışkan kalıntı bırakmadan kolayca temizliyor. Kullanımı sırasında uzun ömür ve rahatlık sağlamak için saf bakırdan ve rahat ahşap koldan üretilmiş. Pille çalışan tüy toplayıcılardan farklı olarak manuel olarak kullanılan ürün, pil israfına da son vermenizi sağlıyor.

2. Su içmek onlar için artık daha keyifli: Kamardey Pet Kedi Köpek İçin Otomatik Su Pınarı

Patili dostlarınızın sağlığı için yeterli su tüketmeleri gerektiği konusunda hemfikiriz değil mi? Kamardey Otomatik Su Pınarı; kedi, köpek, kuş ve diğer evcil hayvanların temiz su içmesine imkân sağlıyor. Ürünün filtresi, sudaki kirleri ve kötü kokuları gideriyor. Sürekli sirkülasyon hâlinde olan su oksijenlenirken bayat ve durgun suyu tazeliyor. 2.4 litre yüksek su kapasitesi sayesinde evde olmadığınız zamanlarda da gözünüz arkada kalmadan evcil hayvanlarınızın su ihtiyacı karşılanmış oluyor. Değiştirilebilir filtre, suyu; koku, toz ve kir gibi etkenlerden koruyor. Sessiz çalışma özelliğine sahip ürünün su seviye göstergesi kolay görebilmeniz için led ışıkla donatılmış. Her detayı incelikle düşünülen ürüne patili dostlarınız da siz de bayılacaksınız!

3. Pratik ve hijyenik: Sholk Evcil Hayvan Tüy ve Pati Temizleme Mendili

Sizin için çok pratik bir önerimiz var! Sholk Evcil Hayvan Tüy ve Pati Temizleme Mendili, hijyen sağlarken sevimli dostunuzun sağlığını ve konforunu da koruyor. Bir pakette toplam 60 adet mendil bulunan ürün, izotonik su ile üretilmiş. Dil, pati, solunum ve burun dostu olan mendiller, tahriş ve irite etmiyor. Hipoalerjenik olan ürünün içeriğinde alkol, sabun ve su bulunmuyor. Evcil dostunuzun kirlenen patilerini, tüylerini, ağzını ve burnunu temizlemek için mendilleri güvenle kullanabilirsiniz. Sağlıklı, pratik ve hijyenik bir ürün, daha ne olsun!

4. Çok kullanışlı: Ninthseason Hızlı Tüy Çıkarma Evcil Hayvan Aleti

Ninthseason Evcil Hayvan Bakım Fırçası Aleti, evcil hayvanınızın tüylerini eve dökülmeden önce nazikçe ve etkili şekilde temizliyor. Gevşemiş tüyleri doğrudan çekip güvenli şekilde topluyorsunuz. Böylelikle uzun ve orta tüylü köpek ve kedilerin tüyleriyle başa çıkmak için mükemmel çözümü size sunuyor. Bakım fırçasının 1. sınıf paslanmaz çelik ve ABS plastikten üretilmesi uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca Syson V7, V8, V10 ve V11 elektrikli süpürgeler ile uyum sağlıyor. Üründe bulunan tel fırça, fırçanın dışında tasarlandığı için kullanırken üzerindeki gri düğmeye basmanız gerekmiyor. Sadece toplanmış tüyleri atarken düğmeye basmanız yeterli oluyor.

5. Daha temiz hava için: Leitz TruSens Z-3000, Z-3500 Hava Temizleyici 3'ü 1 Arada HEPA Filtre Tamburu

Evcil hayvan tüylerini ve kokularını ortadan kaldırmaya yardımcı olan Leitz TruSens Hepa Filtre ile daha temiz hava solumanız mümkün! 3'ü 1 arada filtre, evcil hayvan kokularını, tüylerini ve tozla mücadele etmek için özel olarak tasarlanmış 3 seviyeli filtrelemeye sahip. Hepsi bir arada olan filtre sistemi, yıkanabilir ön filtre, HEPA filtre ve 2 katmanlı karbon pelet filtresini birleştiriyor. Yaygın ev alerjenleri ve kirletici maddelerin yanı sıra havadaki hayvan tüylerinin %99,97'sini yakalıyor. Hava temizleyicinin en iyi şekilde çalışması için HEPA Filtre Tamburu'nu kullanıma bağlı olarak 12 ayda bir değiştirmeniz öneriliyor. Mutlaka şans vermenizi öneririz.

6. Her evde olması gereken: Puffy Love Hayvan Dostu Tüy Tutmaz Tekstil Spreyi

Sırada her patili evde mutlaka olması gereken başka bir ürün var. Türkiye’nin ilk evcil hayvanlar için geliştirilen tüy tutmaz tekstil spreyi olan Puffy Love Tüy Tutmaz Tekstil Spreyi, evcil hayvanlarınızın tüy ve kıllarının kumaş yüzeylere tutunmasını zorlaştırıyor. Hayatınızı çok kolaylaştıracak ürün; halı, koltuk, kedi ve köpek yatağı, tırmalama tahtası, tarak gibi birçok farklı alan ve yüzeyde kullanılabiliyor. Hipoalerjenik sprey, fosfat, klor, boya ve paraben içermiyor. İçeriğindeki doğal badem ve aloe vera özleriyle %100 doğal kaynaklı aktifleri sayesinde güvenle kullanabilirsiniz. %100 doğada çözünebilir parfümü, ne size ne patili dostlarınıza zarar verir.

7. Kum dağılmasına son: Miapet Elekli Kedi Tuvalet Önü Paspası

Kedinizin tuvalet kumu her yere saçılıyor ve sizi uğraştırıyor mu? Sizin için işinizi epey kolaylaştıracak bir önerimiz var: Mia Elekli Kedi Tuvalet Önü Paspası ile kedi kumlarının dağılma derdine son! Bu ürün sayesinde tuvalet sonrası kedinizin ayağına yapışan kumlar paspasta kalıyor. 2 katmanlı ve özel petekli yapısıyla kumlar iç katmanda birikiyor ve tekrar kuma boşaltılabiliyor. Yıkanabilir özellikteki paspasın üst kısmı sert ve dayanıklı malzemeden üretilmiş. 60x45 cm ebadındaki ürünü kedi tuvaletinin önüne koyarak siz de bu pratikliği deneyimleyebilirsiniz.

8. Ağız bakımı için: Trixie Kedi Ve Köpek Diş Fırçası Seti

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Patili dostlarınızın ağız bakımını yeterince önemsiyorsunuz değil mi? Kedi ve köpeklerin diş temizliğine yavru olduğu dönemden özen gösterilmesi gerekiyor. Bebeklikten itibaren alışkanlık kazanılan bu bakım, ilerleyen yaşlarında onların sağlığı için çok faydalı oluyor. Trixie Diş Fırçası ve Masaj Fırçası'nı parmağınıza takarak kullanabilirsiniz. Hafifçe ıslattığınız fırçayla kedi veya köpeğinizin dişlerini fırçalatıp diş etlerine masaj yapabilirsiniz. Böylece tartar oluşumunu önleyebilirsiniz. Trixie diş macunuyla kullanarak ağzının güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Her yaş için kullanıma uygun olan set, kolay kullanılabilir özelliğiyle size büyük pratiklik sağlıyor.

9. Kolay kullanıma uygun: Buffer Hazneli Tüy Temizleyici

Sırada kullanıcılar tarafından çok sevilen ve epey olumlu yorum alan başka bir ürün var. Buffer Hazneli Tüy Temizleyici'nin kullanım alanı genişliği sayesinde evcil hayvanlarınızın tüylerini kolayca temizleyebilirsiniz. Giysi, halı, koltuk ve yatak gibi alanlardaki tüy ve tozları pratik şekilde alabilirsiniz. Toplama hazneli ürün, kullanım kolaylığıyla pratik temizlik sağlıyor. Hazne tüylerle dolduğu zaman hızlıca hazneyi boşaltıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Uzun süreli kullanım kolaylığı sağlayan ürün ile tek kullanımlık tüy toplayıcılara veda edebilirsiniz. Bu ürünü mutlaka denemelisiniz, sonucuna hayran kalacaksınız!

10. Keyifle dışarıyı izlemeleri için: Ata Home Yeni Model Cam Ve Duvar İçin Kedi Yatağı Vantuzlu

Evcil hayvanınız pencere kenarında oturup dışarıyı izlemeyi seviyorsa bu ürünle onu çok mutlu edebilirsiniz. Ata Home Kedi Yatağı, cam ve duvar için kullanıma uygun bir ürün. 15 kilograma kadar olan evcil hayvanları rahatlıkla taşıyabilen yatak, toplamda 5 adet vantuzla cama yapışıyor. Ürünü yapıştırmadan önce yüzeyi ve vantuzu iyice temizlemeniz gerekiyor. Pencerenin altında mermer varsa ayakları mermerin üzerine koyarak da kullanabilirsiniz. En az 40 cm ve üzerinde en ölçüsü olan camlarda kullanıma uyan yatak, üzerinde halısıyla birlikte size ulaşıyor.