KADIN

Eğer gerçekse aşkın asla solmayacağını biliyor musunuz? Okudukça zaman ve sınırı olmadığını göreceksiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 11:01 | Son Güncelleme

Fransız yazar George Sand, ''Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır; sevmek ve sevilmek. Mutluluk daima yakınımızdadır, yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter. Fakat mutluluk, statik bir başarı olmadığı için, engeller ve zorluklar ne olursa olsun her zaman sevgiyle verilmeli ve alınmalıdır'' diyor. Bu yüzden sevgimizi elimizden geldiğince vermemiz, göstermemiz gerekiyor.

Eğer gerçekse aşkın asla solmayacağını biliyor musunuz? Okudukça zaman ve sınırı olmadığını göreceksiniz

Sizin için sevginin bir insanın hayatının ilk yıllarından bu gezegendeki son anlarına kadar dayanabileceğini kanıtlayan 23 fotoğraf karesi derledik.

İlelebet beraber

1

Bir annenin çocuğu ne kadar büyük olursa olsun her zaman bebeği olarak görür

2

Köpek sevgisi insan sevgisi kadar güçlüdür

3

Hafıza şeridinde bir gezinti

4

Asla solmayacak bir şey varsa o da onların sevgisi

5

Bir öpücük tüm hikayeyi anlatabilir

6

Sizi sıkı tutmak için ailenize güvenemezseniz, kime güveneceksiniz?

7

Hollywood'un en güzel ailelerinden biri

8

''Zamanın ne kadar hızlı geçtiğine şaşırdım''

9

Bazen önemli olan nerede olduğun değil, senin yanında kim olduğudur

10

Sevgiyle yapılan şeylerden biri

11

3 çocuk annesi için sevgi gibi bir şey yok

12

Sevgi dolu bir kardeş her şeye yeter

14

''Kendimizi duşta daha iyi hissediyoruz''

15

Pijamaların kardeşliği

16

Babalar fazla konuşamazlar, ama onların basit bir öpücüğü çok şey söyler

17

Birkaç mum daha eklemiş olmalılar

18

Değişmeyen tek şey çılgın bir ruhtur

19

Zaman zaman çocukça olmak eğlencelidir

20

Bir kardeşe sahip olmak, ebedi bir arkadaşa sahip olmak demektir

21

2 erkek kardeşiniz varsa hayat her zaman daha güzeldir

22

''Umarız hiç kimse buraya ambulans çağırmak zorunda kalmaz''

23

Kim bilebilirdi ki?

24

Eğer başından beri gerçek olursa aşkın asla solmayacağını kabul ediyor musunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşın.

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aşk gerçek aşk aile ilişki

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