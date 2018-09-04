Eğer gerçekse aşkın asla solmayacağını biliyor musunuz? Okudukça zaman ve sınırı olmadığını göreceksiniz

Sizin için sevginin bir insanın hayatının ilk yıllarından bu gezegendeki son anlarına kadar dayanabileceğini kanıtlayan 23 fotoğraf karesi derledik.

İlelebet beraber

Bir annenin çocuğu ne kadar büyük olursa olsun her zaman bebeği olarak görür

Köpek sevgisi insan sevgisi kadar güçlüdür

Hafıza şeridinde bir gezinti

Asla solmayacak bir şey varsa o da onların sevgisi

Bir öpücük tüm hikayeyi anlatabilir

Sizi sıkı tutmak için ailenize güvenemezseniz, kime güveneceksiniz?

Hollywood'un en güzel ailelerinden biri

''Zamanın ne kadar hızlı geçtiğine şaşırdım''

Bazen önemli olan nerede olduğun değil, senin yanında kim olduğudur

Sevgiyle yapılan şeylerden biri

3 çocuk annesi için sevgi gibi bir şey yok

Sevgi dolu bir kardeş her şeye yeter

''Kendimizi duşta daha iyi hissediyoruz''

Pijamaların kardeşliği

Babalar fazla konuşamazlar, ama onların basit bir öpücüğü çok şey söyler

Birkaç mum daha eklemiş olmalılar

Değişmeyen tek şey çılgın bir ruhtur

Zaman zaman çocukça olmak eğlencelidir

Bir kardeşe sahip olmak, ebedi bir arkadaşa sahip olmak demektir