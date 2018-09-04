Eğer gerçekse aşkın asla solmayacağını biliyor musunuz? Okudukça zaman ve sınırı olmadığını göreceksiniz

Sizin için sevginin bir insanın hayatının ilk yıllarından bu gezegendeki son anlarına kadar dayanabileceğini kanıtlayan 23 fotoğraf karesi derledik.
İlelebet beraber
Bir annenin çocuğu ne kadar büyük olursa olsun her zaman bebeği olarak görür
Köpek sevgisi insan sevgisi kadar güçlüdür
Hafıza şeridinde bir gezinti
Asla solmayacak bir şey varsa o da onların sevgisi
Bir öpücük tüm hikayeyi anlatabilir
Sizi sıkı tutmak için ailenize güvenemezseniz, kime güveneceksiniz?
Hollywood'un en güzel ailelerinden biri
''Zamanın ne kadar hızlı geçtiğine şaşırdım''
Bazen önemli olan nerede olduğun değil, senin yanında kim olduğudur
Sevgiyle yapılan şeylerden biri
3 çocuk annesi için sevgi gibi bir şey yok
Sevgi dolu bir kardeş her şeye yeter
''Kendimizi duşta daha iyi hissediyoruz''
Pijamaların kardeşliği
Babalar fazla konuşamazlar, ama onların basit bir öpücüğü çok şey söyler
Birkaç mum daha eklemiş olmalılar
Değişmeyen tek şey çılgın bir ruhtur
Zaman zaman çocukça olmak eğlencelidir
Bir kardeşe sahip olmak, ebedi bir arkadaşa sahip olmak demektir
2 erkek kardeşiniz varsa hayat her zaman daha güzeldir
''Umarız hiç kimse buraya ambulans çağırmak zorunda kalmaz''
Kim bilebilirdi ki?
Eğer başından beri gerçek olursa aşkın asla solmayacağını kabul ediyor musunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşın.
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