Eğer her gün alarm sesi ile uyanıyorsanız dikkat! Sağlığınız bozulabilir...

Sabah gitmeniz gereken bir işinizin olması daha geceden nasıl uyanacağınız konusunda sizi strese sokabilir. Peki ya sürekli telefon alarmı ya da masa saatinin sesi ile güne başlamanın sağlığınıza etkileri neler? Aylarca alarm ile uyanmak vücudunuzu nasıl etkiliyor? İşte alarm sesiyle uyanmanın etkileri...

ALARM İLE UYANMANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NELER?

Uykunuzun en tatlı anında dışarıdan duyduğunuz bir ses en tatlı rüyalarınızı bölebilir. Peki, bu ses tanıdığınız bir ses değilse vücut nasıl tepki gösterir?

ALARM ÇALMASI STRESİ TETİKLER