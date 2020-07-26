Eğer her gün alarm sesi ile uyanıyorsanız dikkat! Sağlığınız bozulabilir...

Sabah gitmeniz gereken bir işinizin olması daha geceden nasıl uyanacağınız konusunda sizi strese sokabilir. Peki ya sürekli telefon alarmı ya da masa saatinin sesi ile güne başlamanın sağlığınıza etkileri neler? Aylarca alarm ile uyanmak vücudunuzu nasıl etkiliyor? İşte alarm sesiyle uyanmanın etkileri...
Uykunuzun en tatlı anında dışarıdan duyduğunuz bir ses en tatlı rüyalarınızı bölebilir. Peki, bu ses tanıdığınız bir ses değilse vücut nasıl tepki gösterir?
Vücudunuz, tanıdığı bir insanın sesi karşısında savunma mekanizması oluşturmazken alarm sesini duyduğu anda savunmaya geçer. Alarm sesinizin sevdiğiniz bir müzik olması bile bu durumu değiştirmeyebilir. Hatta zamanla bu müzik nefret ettiğiniz bir müzik haline bile gelebilir.
Kabus gördüğünüz bir anda çalan alarm zaten hızlı atan kalbinizin ritmini daha da hızlandırır. Hızlanan kalp atışları ise uyku halindeyken kalp krizi riskinizi artırır. Gün içerisinde kalp çarpıntısı yaşamanız da söz konusu olabilir. Ailenizden bir bireyin sizi uyandırmasıysa bu riski azaltır. Çünkü bilinç bu sesi tanır ve ona güven duyar.
Beş dakika ertelediğinizde daha dinç uyanacağınızı sandığınız alarmın vücudunuza etkisi ise sandığınızın tam tersidir. Alarmı erteleyerek uyandığınız sabahlar, gün içerisinde dikkat dağınıklığı problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Uzun vadede kaliteli bir uykudan yoksun olmanız ise bağışıklık sisteminizin çalışmasını zayıflatacağından hastalıklara daha kolay yakalanmanıza sebep olur.
Tüm bu olumsuz etkilerden kurtulmanın yolu ise biyolojik saatinizi ayarlamaktan geçiyor.
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