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Eğer her gün alarm sesi ile uyanıyorsanız dikkat! Sağlığınız bozulabilir...

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Yazın gelmesiyle birlikte bozulan uyku düzeni, sabahları uyanma konusundaki zorlukları da beraberinde getirir. Sıcaklar yüzünden uykuya dalmanın zorlaşması, modern yaşamın getirdiği alarm kurma zorunluluğu... Yalnız yaşayan biriyseniz her sabah ertelediğiniz alarmın sesini birçok kez duymak artık kabusunuz haline gelmiş olabilir.

Eğer her gün alarm sesi ile uyanıyorsanız dikkat! Sağlığınız bozulabilir...

Sabah gitmeniz gereken bir işinizin olması daha geceden nasıl uyanacağınız konusunda sizi strese sokabilir. Peki ya sürekli telefon alarmı ya da masa saatinin sesi ile güne başlamanın sağlığınıza etkileri neler? Aylarca alarm ile uyanmak vücudunuzu nasıl etkiliyor? İşte alarm sesiyle uyanmanın etkileri...

ALARM İLE UYANMANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NELER?

Uykunuzun en tatlı anında dışarıdan duyduğunuz bir ses en tatlı rüyalarınızı bölebilir. Peki, bu ses tanıdığınız bir ses değilse vücut nasıl tepki gösterir?

ALARM ÇALMASI STRESİ TETİKLER

  • Vücudunuz, tanıdığı bir insanın sesi karşısında savunma mekanizması oluşturmazken alarm sesini duyduğu anda savunmaya geçer. Alarm sesinizin sevdiğiniz bir müzik olması bile bu durumu değiştirmeyebilir. Hatta zamanla bu müzik nefret ettiğiniz bir müzik haline bile gelebilir.

  • Kabus gördüğünüz bir anda çalan alarm zaten hızlı atan kalbinizin ritmini daha da hızlandırır. Hızlanan kalp atışları ise uyku halindeyken kalp krizi riskinizi artırır. Gün içerisinde kalp çarpıntısı yaşamanız da söz konusu olabilir. Ailenizden bir bireyin sizi uyandırmasıysa bu riski azaltır. Çünkü bilinç bu sesi tanır ve ona güven duyar.

  • Yetişkin bir insanın ortalama 8 saatlik uykusunda alarmın çalması derin uyku anına denk gelir. Derin uyku esnasında alarmın çalması panik atak geçirmenize sebep olabilir.

    • ALARMI ERTELEMEKTEN VAZGEÇİN!

    • Beş dakika ertelediğinizde daha dinç uyanacağınızı sandığınız alarmın vücudunuza etkisi ise sandığınızın tam tersidir. Alarmı erteleyerek uyandığınız sabahlar, gün içerisinde dikkat dağınıklığı problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

    • Kaliteli bir uyku evresi geçirememiş olmanız daha stresli olmanıza sebep olur. Stres beraberinde yorgunluğu getirir. O gün boyunca yapmayı planladığınız işlere odaklanmaya çalışmak eskisinden daha uzun sürer.

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DE TEHLİKEDE

    • Uzun vadede kaliteli bir uykudan yoksun olmanız ise bağışıklık sisteminizin çalışmasını zayıflatacağından hastalıklara daha kolay yakalanmanıza sebep olur.

    • Kalp hastalığı, felç, solunum yolunda problemler, huzursuz bacak sendromu, vücudunuzda iltihaplanmalar gibi sonuçları da gözlemlenebilir. Bu durum hayatınızı istediğiniz kalitede yaşayamamanıza, işinizden beklediğiniz düzeyde verim alamamanıza sebep olur.

    BİYOLOJİK SAATLE ALARMDAN KURTULUN

    Tüm bu olumsuz etkilerden kurtulmanın yolu ise biyolojik saatinizi ayarlamaktan geçiyor.

    • Tatil dönemlerinde alarm kurmadan uyanmaya çalışmak, sabah uyanacağınız saat için uyumadan önce kendinizi şartlamak gibi yöntemlerin bazıları biyolojik saati geliştirmek için uygulanabilir.
    • Uzmanlar tarafından vücudunuzu kendi haline bırakarak iyi hissettiğiniz saatte uyanmak ve güne başlamak da yine sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek bir yöntem olarak görülüyor.

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