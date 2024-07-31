Eğer öldürülmeseydi Türkiye'ye gelecekti! Canlı yayında moderatör de şaşırdı: 'Bu çok önemli ilk defa duyuyorum' TBMM ayrıntısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürerken dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kalleş suikastla ilgili yaptığı açıklamasında önemli bir bilgi paylaşarak “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Ağustos’ta TBMM’de konuşacaktı” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde A Haber'e konuk olan Gazeteci Turan Kışlakçı, TBMM'nin Haniye'ye davet gerçekleştirdiğini Haniye'nin de bu daveti kabul edip Türkiye'ye geleceğini ifade ederken 'Tarih ve saat ayarlanacaktı. Ben bu bilgileri Haniye'nin yardımcısından almıştım. Eğer öldürülmeseydi Tahran'dan sonra Türkiye'ye gelecekti' dedi.

CANLI YAYINDA ANLATTI: HANİYE ÖLMESEYDİ TBMM'YE GELECEKTİ!

İsmail Haniye'nin Tahran ziyareti sonrasındaki ilk ziyareti Türkiye'ye olacaktı! Gazeteci Turan Kışlakçı, nu haberi İsmail Haniye'nin yardımcısından aldığını Haniye'nin TBMM'de konuşacağını bu resmi duyurunun da Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacağını belirtti.

Moderatör Erkan Tan, 'Bunu ben ilk defa duyuyorum, bu çok önemli bir bilgi. Suikastin boyutunu da değiştirecek cinsten bir konuyu anlattınız' dedi.

PEZEŞKİYAN’IN YEMİN TÖRENİ İÇİN İRAN’A GİTMİŞTİ

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce İran’da da peş peşe önemli temaslarda bulunmuştu. Haniye, Tahran temasları kapsamında yemin töreni öncesinde Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti. Haniye görüşmede, İran halkının güvenini kazandığı için tebrik ettiği Pezeşkiyan'a Gazze'deki son durum hakkında bilgi vermişti. Haniye, daha sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından da kabul edilmişti.