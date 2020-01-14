'Eğer Pompeo İran'la İlgili Bilgi Paylaşmazsa Celp Yayınlarız'

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu, İran politikası ve Süleymani operasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmaması halinde kendisine celp göndermekle tehdit etti.

Demokrat üye Eliot Engel başkanlık ettiği İran konulu oturuma Pompeo’yu da ifade vermesi ve Kongre üyelerinin sorularını yanıtlaması için davet etmişti ancak Pompeo oturuma katılmadı.

Oturumun açılışında söz alan Engel, “Eğer Bakan Pompeo komisyonla işbirliği yapmayacaksa o zaman gelecekte bazı diğer adımları atmayı çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz, buna celpler yayınlama da dahil” diye konuştu.

Engel ayrıca, Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper’a bugün bir mektup göndereceğini ve İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonla ilgili bilgi talep edeceğini belirtti.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu komisyon geçen hafta Pompeo’yu ifade vermeye çağırdığını açıklamıştı. Başta Demokratlar olmak üzere çok sayıda Kongre üyesi Trump yönetiminden Süleymani operasyonuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmasını istiyor.