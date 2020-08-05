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Eğer siz de bu şekilde besleniyorsanız risk altında olabilirsiniz! B12 eksikliği...

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Beyin ve sinir sisteminin normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için B12 vitamini son derece önemlidir. B12 vitamini doğal yollardan ve uygun miktarda alınmadığında günlük hayatı önemli ölçüde etkileyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, B12 eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 eksikliğinin tedavisi var mıdır? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik…

Eğer siz de bu şekilde besleniyorsanız risk altında olabilirsiniz! B12 eksikliği...

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, hem alyuvarların oluşumunda hem de sinir dokularının üretiminde rol oynar. Yeterli miktarda B12 içeren gıdalar tüketilmediğinde vücutta B12 eksikliği görülür. Unutkanlık, çarpıntı, zihinsel yorgunluk gibi farklı belirtilerle kendini gösteren B12 eksikliği; uzun süreli mide ilacı kullananlar ve vejetaryen beslenenlerde daha sık görülür. Tedavi edilmediği takdirde geri dönüşü olmayan nörolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. Peki, B12 eksikliğinin sebebi nelerdir? Kimlerde daha sık görülür?

B12 EKSİKLİĞİNİN SEBEPLERİ

  • Yaş faktörü: 50 yaşından sonra vücuda alınan vitaminlerin emilmesi zorlaşmaya başlar. Bu durum ise 50 yaş ve üstündeki bireylerde B12 eksikliği görülme olasılığı artırır.

  • Mide rahatsızlıkları: Vücutta vitaminlerin emilim gerçekleştirebilmesi için mide fonksiyonlarının sağlıklı çalışması gerekir. Özellikle ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlığı bulunan bireylerde B12 emilimi gerçekleşmez. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana danışılmalıdır.

  • Vejetaryen beslenme: B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. Bu sebeple vejetaryen beslenen bireylerde B12 eksikliği görülme riski yüksektir.

B12 VİTAMİNİ BULUNAN GIDALAR

Uzmanlar sağlıklı bir insanın kanındaki B12 değerinin 200 pg/mL ile 800 pg/mL arasında olması gerektiğini belirtiyor. 200 pg/mL altındaki değerler düşük kabul ediliyor. Vücuttaki B12 değerinin korunabilmesi için yetişkin bir bireyin günlük ortalama 2,4 mikrogram B12 vitamini alması gerekiyor. Sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan B12 vitamini;

  • Süt ve süt ürünleri,

  • Kırmızı ve beyaz et,

  • Böbrek, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar,

  • Yumurta,

  • Kabuklu deniz ürünlerinde bol miktarda bulunuyor.

B12 vitamini bakımından zengin gıdalar tüketilmesine rağmen kandaki vitamin düzeyi yükselmiyorsa takviye almanız gerekebilir. Takviyeler genellikle ağızdan, enjeksiyon yöntemi ya da burun spreyi gibi yollarla alınabilir. Kişilere uygun takviyelerin verilebilmesi için B12 eksikliğinin sebebi ve kandaki düzeyi mutlaka tespit edilmelidir. Bu sebeple vitamin takviyesi doktor kontrolünde alınmalıdır.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

B12 vitamini alyuvarların oluşumunda doğrudan etkilidir. Bu sebeple B12 vitamini eksikliğinin en temel belirtisi kansızlıktır. Kansızlığa bağlı olarak yürümede zorluk, yorgunluk, çabuk üşüme, baş dönmesi, zihinsel yorgunluk ve unutkanlık görülebilmektedir. B12 eksikliğinin diğer belirtileri ise şunlardır:

  • Cilt renginde sararma,

  • Vücudun çeşitli bölgelerinde uyuşukluk hissi,

  • Kaygı bozukluğu ve depresyon,

  • Ağız içinde oluşan yaralar,

  • Dil şişmesi,

  • Diş eti kanaması,

  • İshal,

  • Denge kaybı,

  • Kulakta çınlama,

  • İleri yaşlarda hafıza kaybı,

  • Çocuklarda gelişim geriliği.
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