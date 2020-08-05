Eğer siz de bu şekilde besleniyorsanız risk altında olabilirsiniz! B12 eksikliği...

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, hem alyuvarların oluşumunda hem de sinir dokularının üretiminde rol oynar. Yeterli miktarda B12 içeren gıdalar tüketilmediğinde vücutta B12 eksikliği görülür. Unutkanlık, çarpıntı, zihinsel yorgunluk gibi farklı belirtilerle kendini gösteren B12 eksikliği; uzun süreli mide ilacı kullananlar ve vejetaryen beslenenlerde daha sık görülür. Tedavi edilmediği takdirde geri dönüşü olmayan nörolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. Peki, B12 eksikliğinin sebebi nelerdir? Kimlerde daha sık görülür?

B12 EKSİKLİĞİNİN SEBEPLERİ

Yaş faktörü : 50 yaşından sonra vücuda alınan vitaminlerin emilmesi zorlaşmaya başlar. Bu durum ise 50 yaş ve üstündeki bireylerde B12 eksikliği görülme olasılığı artırır.

Mide rahatsızlıkları : Vücutta vitaminlerin emilim gerçekleştirebilmesi için mide fonksiyonlarının sağlıklı çalışması gerekir. Özellikle ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlığı bulunan bireylerde B12 emilimi gerçekleşmez. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana danışılmalıdır.

Vejetaryen beslenme: B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. Bu sebeple vejetaryen beslenen bireylerde B12 eksikliği görülme riski yüksektir.

B12 VİTAMİNİ BULUNAN GIDALAR

Uzmanlar sağlıklı bir insanın kanındaki B12 değerinin 200 pg/mL ile 800 pg/mL arasında olması gerektiğini belirtiyor. 200 pg/mL altındaki değerler düşük kabul ediliyor. Vücuttaki B12 değerinin korunabilmesi için yetişkin bir bireyin günlük ortalama 2,4 mikrogram B12 vitamini alması gerekiyor. Sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan B12 vitamini;