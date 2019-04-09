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"Eğer Yunanistan alıyorsa, Türkiye de S-400 satın alabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 22:51 | Son Güncelleme

Bağımsız Devletler Topluluğu Enstitüsü Başkanı Vladimir Evseev: "Eğer Yunanistan (Rus hava savunma sistemi) alıyorsa, neden Türkiye de alamasın? Türkiye de S-400 sistemini satın alabilir. Türkiye, silah alımı konusunda ABD'den bağımsız olmak istiyor" - Moskova Ekonomi Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Grigoriy Lukyanov: "ABD'nin Suriye politikası, Rusya ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştırıyor"

Rusya merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu Enstitüsü Başkanı Vladimir Evseev, S-400 hava savunma sistemlerinin Amerikan Patriot sistemlerinden üstün olduğunu savunarak, "Eğer Yunanistan alıyorsa, Türkiye de S-400 sistemini satın alabilir. Türkiye, silah alımı konusunda ABD'den bağımsız olmak istiyor." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rus-Türk İlişkileri ve Bölgesel Güvenlik: Erdoğan'ın Moskova'ya Ziyareti" adlı yuvarlak masa toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti ele alındı.

Bağımsız Devletler Topluluğu Enstitüsü Başkanı Evseev, S-400 hava savunma sistemlerinin Amerikan Patriot füzelerine yönelik üstünlüğüne işaret ederek, "S-400'ler, hedef tespit mesafesi ve radyo elektronik ortamda çalışabilme konusunda Patriot'lardan ileride." diye konuştu.

NATO ülkesi Yunanistan'ın Rusya'dan S-300 aldığını hatırlatan Evseev, "Eğer Yunanistan alıyorsa, neden Türkiye de alamasın? Türkiye de S-400 sistemini satın alabilir. Türkiye, silah alımı konusunda ABD'den bağımsız olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Vladimir Evseev, Türkiye'nin savunma alanında ileriye dönük adımlar attığını belirterek, "Türkiye, zırhlı araç ve füze sistemi üretmeye çalışıyor. Rusya ve Türkiye, askeri savunma noktasında ortak üretimi geliştirebilir." şeklinde konuştu.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Grigoriy Lukyanov ise Suriye'deki durumu değerlendirerek, "Suriye sorununun çözümü, İdlib ve Kürt sorununun çözümüne ve anayasa komitesinin kurulmasına bağlıdır. Bütün bunlar birbirine bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lukyanov, Suriye sorunun, Astana formatında alınan kararların yerine getirilmesiyle çözüleceğini vurguladı.

Rusya ve Türkiye'nin, Suriye konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarına işaret eden Grigoriy Lukyanov, "ABD'nin Suriye politikası, Rusya ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştırıyor." dedi.

- "Domates ithalat hacminin eski göstergeleri sağlanmadı"

Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Viktor Nadeyin-Rayevskiy de iki ülke arasında geniş bir iş birliği alanı bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticaretini değerlendiren Nadeyin-Rayevskiy, "Türkler, parayı saymayı ve pazarlık yapmayı çok iyi bilir. Ama biz de gazı maliyet fiyatının altında satamayız. Bu konuda iki ülke de çıkarlarını dengelemek zorunda." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'den yaptığı domates ithalatında hacmin eski göstergelere henüz ulaşmadığına işaret eden Viktor Nadeyin-Rayevskiy, "Domates konusunda kota vermiş olsak da bunların hacmi öncekilere göre daha düşük. Bu da önceden ilişkilerimizde soğukluk yaşanmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Amur Gaciyev de iki ülke arasındaki ilişkilerde iyi yönde değişimler olduğuna dikkati çekti.

Gaciyev, 8'inci Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının koordinasyonlu ve verimli şekilde geçtiğini belirterek, "Taraflar bu toplantıya çok hazırlıklı gelmiş. Görüşmeler neticeye ulaştı." şeklindeki görüşünü paylaştı.

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