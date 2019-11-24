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Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi; İzmir, Aydın ve Manisa için yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve fırtına için uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yapılan son değerlendirmelere göre 25 Kasım 2019 Pazartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracağını duyurdu.

"ÇOK KUVVETLİ BEKLENİYOR"

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “26 Kasım 2019 Salı günü sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Manisa il genelinde kuvvetli ve İzmir güneybatı ilçeleri (Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes ve Selçuk) ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Didim ve Söke) çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada ayrıca, “İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’de Pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın iç kesimlerde saatte 60-80 kilometre hızla, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtınanın saatte 80-100 kilometre hızla esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri de yer aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu fırtına

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