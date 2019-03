Eğim oluşan binaya demir direkli önlem

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE'de, 3 katlı eski binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki 6 katlı apartmanda eğim oluştu. Yıkımı yapılan binanın arsa sahibi Abdullah Akyüz, yanındaki sağlam bina ile arasına 3 demir direk yerleştirerek eğimli binaya destek verdi. Apartman sakinleri, dairelerinde korku içinde oturduklarını belirterek önlem alınmasını istiyor.

Çamlıbel Mahallesi Sinan Paşa Sokak'ta 3 katlı eski binanın sahibi Abdullah Akyüz, aldığı izinlerle 6 ay önce binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımın ardından bitişiğindeki 6 katlı Topaloğlu Apartmanı’nda eğim oluştu, diğer tarafındaki bina arasında açılma oluştu. Bunun üzerine Abdullah Akyüz, akıllara durgunluk veren sözde önlem aldı. Yanındaki sağlam bina ile arasına 3 demir direk yerleştiren Akyüz, eğimli binaya destek verdi. Apartman sakinleri, dairelerinde korku içerisinde oturduklarını belirterek önlem alınmasını istiyor.

'BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Mahallede oturan Ali Aygün, iki binanın arasında bulunan eski binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek, "O bina aradan çıkınca diğer bina yana doğru esnedi. Bu sefer binalar arasında demir direklerle destek yaptılar. Destekler çıkarıldığında o bina çökerse diğerini de çöktürecek. Binada yaklaşık 50 kişi yaşıyor. Büyük tehlike arz ediyor. Bu yöntem yeterli değil. Diğer binayı da sakat duruma getirdiler" dedi.

'KORKU İÇERİSİNDE BEKLİYORUZ'

Binada dairesi bulunan Güner Telci de, "Bilinçsiz bir yıkım olduğunu düşünüyoruz. Bunu herkes biliyor. Bundan dolayı bizim binamız da zarar gördü. O bina yıkıldıktan sonra bizim bina yan binadan yıkılan yere doğru açmaya başladı. Yıkılan binanın sahibi iki bina arasına 3 tane demir direk taktı. Gece gündüz korku içerisinde bekliyoruz. Ruhsat çıkartacağım, temel atacağım diyerek bizi oyalıyor. Açılma nedeniyle yukarıdan kopan taşlardan gece uyuyamıyoruz. Korku içerisinde sabah acaba ne olacak, gece uyuyup sabah uyanabilecek miyiz diye düşünüyoruz" diye konuştu. Hüseyin Pehlivan da, "Gittikçe bina yan binadan açılıyor. Bunun içinde insan var. Yan taraftaki bina da benim, bu çökerse benim bina da sakat olacak. Bunun bir an önce bakılması gerekiyor. Bu demir uydurmasyon buraya konulmuştur. Her hangi bir tehlikeye karşı bu demir tutmaz" ifadelerini kullandı.

'DEMİRLİ ÖNLEM ALDIM, YAPACAK BİR ŞEYİM YOK'

Yıkımı yapılan binanın arsa sahibi Abdullah Akyüz de, binasını usulüne göre yıktığını savunarak şunları dedi: "Ruhsatım her şeyim var. Binamı yıkımca bu soruna karşılık bir hayli masraf yaparak önlem aldım. Ruhsatımı alıp orada yeni bina yapmak için çalışıyorum. Yalnız binada açma daha önceden de vardı. Biz binayı aradan alınca onların binası oturdu. Ben de önlem için o demirleri oraya koydum. Başka yapacak bir şeyim yok. Ben orada bina yapacağım. Onlara 'bu araziyi benden alın, siz yeniden iki binanın arazisine binanızı sağlam bir şekilde yapın' teklifime de cevap alamadım."

Bu arada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin bina ile ilgili teknik inceleme başlattığı ve kısa sürede konuyla ilgili rapor hazırlanacağı bildirildi.