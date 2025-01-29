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Eğirdir Gölü eylem planı tamamlanıyor! Bakan Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
29.01.2025 10:00
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planının son adımını da tamamlıyor. Gölden yeni görüntüler paylaşan Bakan Kurum, ”Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğirdir Gölü eylem planı tamamlanıyor! Bakan Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı

Isparta’daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesimi, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 5 Ocak 2021’de "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak ilan edildi. Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilme ile beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü.

EGIRDIR_GOLU_ONCESI_SONRASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

ISPARTA EĞİRDİR GÖLÜ (4)

9 MADDELİK EYLEM PLANI ADIM ADIM TAMLANIYOR

TVK Genel Müdürlüğü, göldeki sucul bitkilerin seyreltilmesi ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin ön fizibilite raporu düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden bilim insanları da Ekosistem Değerlendirme Raporu’nu (EDR) hazırladı. Bakan Kurum, bu çalışmalar ışığında belirlenen eylem planını 27 Ağustos 2024’te kamuoyuna duyurdu. Bugüne kadar 9 maddelik eylem planının 8’i tamamlandı.

BAKAN KURUM: CAN SUYU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gölün son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göldeki kirliliğe karşı hayata geçirdiğimiz eylem planımız aşama aşama tamamlanıyor. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ISPARTA EĞİRDİR GÖLÜ (1)

SUCUL BİTKİ TEMİZLİĞİ GÖLE NEFES ALDIRDI

Ekosistem Değerlendirme Raporu’na göre yüzey temizliği ve ot kesimi çalışmaları hassasiyetle yürütüldü. Göl içindeki hassas bölgelerde ise özel ekipmanlı dalgıçlar temizlik yaptı. Gölden toplanan bitki numunesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nde analiz edildi.

2 NOKTADA DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPILACAK

ISPARTA EĞİRDİR GÖLÜ (7)

Barındırdığı endemik türler, kuşlar ve diğer canlılar için önemli bir habitat oluşturan, aynı zamanda sunduğu ekosistem hizmetleriyle son derece önemli bir sulak alan olan Eğirdir Gölü’nün korunması için en önemli ve son adım dip çamuru temizliği olacak.
Göl tabanında oluşan dip çamurunun bertarafı ile ilgili Eğirdir Gölü Fizibilite Raporu hazırlandı. Raporda göldeki su kalitesi ve kirlilik yükleri ile göl su seviyesindeki azalmaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlendi. Önümüzdeki günlerde bilim insanlarının hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda çamur yoğunluğunun oluştuğu Hoyran Boğazı ve Eğirdir İlçesi kıyıları olmak üzere iki ayrı alanda dip çamuru alınacak.

“DİP ÇAMURU PLANIN SON VE KRİTİK AYAĞI”

BEKİR ÇELEN- ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ISPARTA İL MÜDÜRÜ

Eylem planının uluslararası koruma standartlarına uygun şekilde yürütüldüğünün altını çizen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Isparta İl Müdürü Bekir Çelenk, “Dip çamuru temizliği Eğirdir Gölü Eylem Planı’nın son ve en kritik ayağını oluşturuyor. Bu aşama başarıyla tamamlandığında planın ana hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Doğal Sit Alanları 2. Bölge Şube Müdürü Uğur Kurt, bu çalışmalarla Eğirdir Gölü’nün ekosisteminin korunarak sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılacağına dikkat çekti.

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ISPARTA EĞİRDİR GÖLÜ (12)

ISPARTA EĞİRDİR GÖLÜ (13)

Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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