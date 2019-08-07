"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"

ISPARTA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eğirdir Gölü'nde hem dip çamuru hem de su seviyesinin azalması gibi sorunlar olduğunu belirterek, "Buna ilişkin bilimsel bir rapor hazırlayacağız." dedi.

Kurum, Isparta Valiliğindeki değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, gülleri ve lavantasıyla meşhur Isparta'nın güçlü şehirler kapsamında sorunlarını değerlendirmek, çözüm önerileri oluşturmak için kentte bulunduğunu, ilgili birimlerle gerekli konuları ele aldıklarını bildirdi.

Atacakları her adımda ve yapacakları her yatırımda çevre hassasiyetini ön planda tuttuklarını vurgulayan Kurum, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yan tarafında daha önceden yapılması planlanan 300 konuttan oluşan toplu konut projesi olduğunu, gelen talepler doğrultusunda 700 ilave sosyal konut için adım attıklarını anlatan Kurum, "2019 yılı sonuna kadar projelendirme işini tamamlayacağız. 2020 yılının ilk çeyreğinde inşaata başlamak suretiyle 300 olan sosyal konut sayısını bin konuta çıkarmış olacağız. 300 konutla ilgili iş ve işlemler zaten yürüyor, yeni 700'ün de işlemlerini tamamlayarak bin konutu ilk etapta çıkarmış olacağız." diye konuştu.