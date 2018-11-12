HABER

Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli su havzalarından Eğirdir Gölü için korkutan bir uyarı geldi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün son 10 yıl içerisinde aşırı kayıpla birlikte su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Göl kritik su seviyesinin altına inmektedir" dedi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nde son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir SU Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi.

Önceki yıllarda 520 kilometrekare olan gölün yüzey alanının 445 kilometrekareye düşerek göl aynasının giderek küçüldüğünü vurgulayan Erol Kesici, genişleyen kıyı alanlarının da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edildiğini kaydetti. Önceki yıllarda ortalama 16 metre su seviyesine sahip gölün son 10 yıl içerisinde aşırı oranda su kaybetmesiyle birlikte ortalama su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğüne dikkati çeken Kesici, "Bunun temel nedeni gölden aşırı oranda su alımıdır. Gölde bu yıl 1,5- 2 metre kadar seviye kaybının başlıca nedeni gölün Karaot mevkisinde sondaj kuyusuyla çapları 3,5 metre borularla su alımlarıyla göl adeta boşaltılmaktadır. Gölün kurumasının esas nedenleri buharlaşma değildir. Yıllardır gölde buharlaşma var" dedi.

egirdir-golunde-kuruma-tehlikesi_6515_dhaphoto4

'KİRLİLİK SORUNU GİDEREK ARTMAKTADIR'

Yağışların azlığı nedeniyle gölün kuruma periyoduna girmesinin söz konusu olamayacağını, gölü besleyen dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj yapımı ve HES'lere su verilmesi olduğunu savunan Erol Kesici, gölün beslenmesi için gerekli olan suların ulaşamadığını, göl havzasında binlerce yasal ya da yasal olmayan kuyu bulunduğunu kaydetti. Erol Kesici, "Su seviyesi azaldıkça gölün yıllardır var olan kirlilik sorunu giderek artmaktadır. Sudaki çözünür madde miktarı artarak gölün içme suyu olarak kullanımı tehlikeye girmektedir. Göl bu yoğun baskılar sonucu kritik su kotu altına düşmektedir" diye konuştu.

egirdir-golunde-kuruma-tehlikesi_6515_dhaphoto2

'SORUN AYNI, ÇÖZÜMÜ BELLİ'

Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için çözüm yolunun basit olduğunu anlatan Erol Kesici, gölün korunması gerektiğini, gölle ilgili koruma yasaları ve özel hükümlerin uygulanması gerektiğine işaret etti. Kesici, "Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmelidir. Su yönetimi, bilimsel, teknolojik bilinenlerle yönetilmelidir. 5 milyon yılı aşkın süredir doğasına müdahale edilmeyen ve su çevrimiyle döngüsünü sürdüren kanallar kapatılmamalıdır. Eğirdir Gölü için komşusu olan ve coğrafyadan silinen Akşehir ve bu yıl kuruyan Eber gibi doğal göllerden ders alınmalıdır. Sorun aynıdır. 'Kurumaz' denilen dünyanın ikinci büyük gölü Aral Gölü'nün nasıl kuruduğu da unutulmamalıdır. Sorun aynı, çözümü belli, yeter ki zaman geçirmeden, daha sonra 'ah vah'lanmadan çözüme başlanmalıdır" dedi.

egirdir-golunde-kuruma-tehlikesi_6515_dhaphoto1

egirdir-golunde-kuruma-tehlikesi_6515_dhaphoto5

Kaynak: DHA

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Atık kağıt toplayıcısını kurtarmak için seferber oldularAtık kağıt toplayıcısını kurtarmak için seferber oldular
Tapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyedeTapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü ısparta eğirdir ilçesi eğidir gölü kurudu mu

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

İlginizi Çekebilir

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Okuyucu Yorumları 4 yorum
evet bir an önce önlem alınmalı doğa harikası bu güzel yer kaybedilmemeli.
YAGMURLU HAVADA ÇİMLERİ SULAYAN VARYA NE ÖNLEM VAR NE UYARI
şu bir gerçek var devlet HES leri gölden alıp çalıştıramazken özel sektör her gün göllerden su alarak çalıştırıyor bu da göklerde su eksiliyor gerçek budur.....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

Baraj gölünden mezarlık fışkırdı

Baraj gölünden mezarlık fışkırdı

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

Arabada sıkıştığını unuttu, kendini çekenleri tehdit etti: Kapat parçalarım

Arabada sıkıştığını unuttu, kendini çekenleri tehdit etti: Kapat parçalarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.