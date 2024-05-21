Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu: İstanbul'dan gelen özel ekiptarafından çıkarıldı

Eğirdir Gölü Yazla Plajı'nda 19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde yüzen bir kişi, polisi arayıp suyun içerisinde birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu.

24 SAAT NÖBETE BAŞLADI!

Olay yerine giden polis ekipleri, bölgeyi şeritle çevirip girişe kapatarak, 24 saat nöbete başladı. Bugün akşam saatlerinde İstanbul’dan gelen özel ekip, Yazla Mahallesi sahili Babasultan mevkisindeki plajda çalışma yaptı. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen çalışmalarda bombaların imha edilmesi yerine toplanmasına karar verildi.

Eğirdir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların ve gazetecilerin yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi. El bombaları yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldıktan sonra incelenmek üzere İstanbul’a götürüldü. Göl içerisinden kaç el bombası çıkarıldığı bilgisi verilmedi.

Geçen yıl da aynı bölgede 10 el bombası bulunmuş ve özel ekip tarafından patlatılarak imha edilmişti.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





