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  4. Eğirdir Gölü'nde flamingo şaşkınlığı! İlk kez görüldü

Eğirdir Gölü'nde flamingo şaşkınlığı! İlk kez görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırların ilk kez 2 flamingo görüldü. Bölgede bulunan vatandaşlar telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.

Eğirdir Gölü'nde flamingo şaşkınlığı! İlk kez görüldü

Eğridir Gölü'nün Yalvaç ilçe sınırlarında kalan Hoyran bölgesinde flamingoları gören halk, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yalvaç'a bağlı Taşevi köyünden Osman Çetinkaya, "Gölde ilk kez flamingo gördüm. Burası normalde bu tür kuşların geldiği bir yer değildi ama sanırım yollarını kaybettiler. Temennimiz daha kalabalık sürüler halinde gelmeleri. Gölün suyu her geçen yıl çekiliyor, belki bu sayede korunur ve Burdur Gölü gibi kuruyup gitmez" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
flamingo Eğirdir Gölü

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