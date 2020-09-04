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Eğirdir Gölü'ne 562 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sazan balığı popülasyonunu artırmak için Eğirdir Gölü'ne 562 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Eğirdir Gölü'ne 562 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Eğirdir limanında düzenlenen programa Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nden temin edilen balıkları suyla buluşturan Vali Seymenoğlu, Isparta genelindeki göl ve göletlerde toplam 600 bin balığın suyla buluşturulacağını belirterek, göldeki balık popülasyonunun artışına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Vali Seymenoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Tarım bakanımızın talimatları doğrultusunda 562 bin yavru sazan balığını Eğirdir Gölü'nün muhtelif yerlerinde suyla buluşturacağız. Geri kalan 50 bin balık da ilimizin farklı yerlerindeki göletlerde suyla buluşturulacak. Bizim temennimiz bu tür doğal güzellikleri hem turizm anlamında yaşayabilmek hem de yörede yaşayan insanlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamasına fırsat verebilmek. Bu yavru balıklar eminim ki birkaç yıl içerisinde büyüyerek bu gölden faydalanan balıkçılarımızın ekonomisine büyük katkı verecektir. Eğirdir gölümüz tatlı su balıkçılığı açısından ülkemizin önemli bir değeri, özellikle kerevit üretiminde önemli bir yere sahip"
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Kaçak avcılıkla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini ve balıkçıların yasaklara özenle uymasını isteyen Vali Seymenoğlu, vatandaşlara ise Eğirdir Gölü'nü temiz tutmaları ve korumaları çağrısında bulundu.
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Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de balık popülasyonunun artmasının özellikle avcılıktan geçimini sağlayan vatandaşlara ciddi katkısı olacağını kaydetti.

(DHA)

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