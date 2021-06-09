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Eğirdir Gölü’ne giren kadın boğularak hayatını kaybetti

09.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da Eğirdir Gölü’ne girdikten sonra dengesini kaybederek düşen kadın boğularak hayatını kaybetti.

Eğirdir Gölü’ne giren kadın boğularak hayatını kaybetti

Olay, gece 02.45 sıralarında Eğirdir ilçesindeki Altınkum plajında meydana geldi. İddiaya göre, Halime E. (36) 2 çocuğu ve 3 arkadaşıyla birlikte Altınkum plajındaki belediyeye ait bungalov evlerden kiraladı.

GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE GÖLE GİRDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde göle giren Halime E., dengesini kaybederek düştü. Arkadaşları gözden kaybolan Halime E.’yi sudan çıkararak 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halime E., Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne götürüldü. Halime E., burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halime E.’nin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Halime E.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Isparta
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