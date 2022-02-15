HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eğirdir Gölü'nün yüzde 90'ı erimeye başladı! Aldırış bile etmediler... Yasak geldi

Eğirdir Gölü'nün yüzde 90'ı erimeye başladı! Aldırış bile etmediler... Yasak geldi

15.02.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta genelinde etkili olan soğuk havanın etkisiyle Eğirdir Gölü buz tuttu. Buz tutan gölün üzerine ise adeta akın oldu. Göl yüzeyinin buz tutmasını fırsat bilenler, buz tabakası üzerinde yürüyüş yaptı, zaman zaman ise dans edenler ve buz üzerinde tavla oynayanlar oldu. Yüzde 90'ı erimeye başlayan göl üzerinde hala dolaşanların görülmesi üzerine ise kaymakamlık yürüme ve benzer faaliyetlerin yapılması yasakladı.

Eğirdir Gölü'nün yüzde 90'ı erimeye başladı! Aldırış bile etmediler... Yasak geldi

Geçtiğimiz haftalarda Isparta’da etkili olan soğuk havayla birlikte buz tutan Eğirdir Gölü'nde vatandaşlar buzun erimeye başlamasına aldırış etmeden göl üzerinde yürüdü. Bunun üzerine Eğirdir Kaymakamlığı buz tutan göl üzerinde yürümeyi yasakladı.

Screenshot_7

YÜZDE 90'I ERİMEYE BAŞLADI

Son günlerde etkili olan sıcak ve yağmur sonrası buz tutan yüzeyin yüzde 90'ının erimeye başladığı öğrenildi. Vatandaşların buzun erimesiyle oluşabilecek tehlikeye aldırış etmeden yürümeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, tarafından alınan kararla, buz tutan göl üzerinde yürüme ve benzer faaliyetlerin yapılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Screenshot_8

Eğirdir Belediyesi ve polis ekipleri ise vatandaşlara sürekli olarak göl üzerine çıkılmaması için anonslarla uyarılarda bulunuyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilana günde 500 kişi baktı! Tek bir özelliği var...Bu ilana günde 500 kişi baktı! Tek bir özelliği var...
Korkutan görüntü! Milyonluk villalarda dev yarıklar oluştuKorkutan görüntü! Milyonluk villalarda dev yarıklar oluştu
Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktıToplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

Karısını av tüfeğiyle vurup intihar girişiminde bulundu

Karısını av tüfeğiyle vurup intihar girişiminde bulundu

İlginizi Çekebilir

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.