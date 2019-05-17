Eğirdir Gölü’nde 150 kaçak kerevit sepeti ele geçirildi

Isparta’da jandarma ekiplerinin kaçak avlananlara karşı Eğirdir Gölü’nde yaptığı denetimlerde göle atılı vaziyette 150 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Gelendost ilçeleri sınırları içinde kalan Eğirdir Gölü’nde yaptıkları kaçak avcılık denetimlerinde göle atılmış vaziyette 150 adet kerevit sepeti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

