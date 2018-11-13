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Eğirdir Gölü'nde çekilme iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 21:02 | Son Güncelleme

Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş: - "Bu tür çekilme iklim şartlarına göre normal bir çekilme. Şu an için herhangi bir tehlike yok. Halkımız duruma hassasiyet gösteriyor ve bu normal bir şey. Fakat tedirgin olunmasına gerek yok"

Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Gölü'nde suların çekildiği iddialarına ilişkin, "Bu tür çekilme iklim şartlarına göre normal bir çekilme. Şu an için herhangi bir tehlike yok." dedi.

Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğirdir Gölü'nde şu an için 58 santimetre çekilmenin olduğunu ancak bunun da iklim şartlarından kaynaklandığını söyledi.

- "Şu an için herhangi bir tehlike yok"

Konuyla ilgili DSİ'nin gerekli çalışmaları yaptığını dile getiren Akdaş, Eğirdir Gölü'nün su kotunun 914 metre olarak belirlendiğini ve şu an su seviyesinin, su kotundan yaklaşık 1,5 metre yukarıda olduğunu kaydetti.

Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını ifade eden Akdaş, şöyle dedi:

"Bu tür çekilme iklim şartlarına göre normal bir çekilme. Şu an için herhangi bir tehlike yok. Halkımız duruma hassasiyet gösteriyor ve bu normal bir şey. Fakat tedirgin olunmasına gerek yok. Gerek tarımsal kullanımda gerekse de insan tüketimindeki su çekilmesinin haricinde biz bu sene ilk defa olmak üzere Kovada Gölü'nü korumak için DSİ ile görüşerek Kovada kanalını açtık. Onun da etkisi var. Eğirdir Gölü açık bir havza. Doğal dengesi gereği Kovada Gölü'ne suyun geçmesi gerekiyor."

- Belediye Başkanı Şengöl

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ise Eğirdir Gölü'nde zaman zaman bu tür çekilmelerin olduğunu anımsattı.

Şengöl, göllerde sabit kotun bulunmadığını vurgulayarak, "Bazıları bir bardak suda fırtınalar koparıyor. 'Göl kurudu, kuruyor, tehlikede' diyor. Bu göl 1969'da taştı, 1972'de ada yolu çıktı. Bu abartı, başka bir şey değil. Bu dönemsel bir şey. Her 15 ve 30 yılda göllerde, sularda azalma veya artma oluyor. Bu ilk defa olan bir şey değil." diye konuştu.

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Eğirdir Gölü ısparta kuruma iddiası

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