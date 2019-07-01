HABER

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

ISPARTA Gelendost'ta, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış (51) için başlatılan arama- kurtarma çalışması bugün de sürdürüldü.  Gelendost'un Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisine, dün saat 18.00 sıralarında, ailesi ve arkadaşlarıyla giden AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış, oğlu ve damadını da yanına alarak, tekneyle suda açıldı.

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA) - ISPARTA Gelendost'ta, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış (51) için başlatılan arama- kurtarma çalışması bugün de sürdürüldü.
Gelendost'un Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisine, dün saat 18.00 sıralarında, ailesi ve arkadaşlarıyla giden AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış, oğlu ve damadını da yanına alarak, tekneyle suda açıldı. Teknenin motoru, bir süre sonra durdurulurken, Murat Satılmış, yüzmek için göle girdi. Tekneden uzaklaşan Satılmış, oğlu ve damadından yardım istedi. Tekneden yaklaşık 50 metre uzaklaşan Satılmış'ı kurtarmak isteyen oğlu ile damadı, motoru çalıştırmak istedi; ancak başaramadı. Bunun üzerine kıyıdakilerden yardım istendi. Kıyıdan başka tekneyle göle açılanlar, Satılmış'a ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Satılmış, suda gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye Eğirdir Jandarma Komutanlığı bot timi, AFAD, Antalya jandarma su altı arama- kurtarma, İHH ve Gelendost jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalara rağmen dün Satılmış'ın izine rastlanamadı. Ara verilen arama- kurtarma çalışmalarına, bu sabah yeniden başlandı. Botla açılan ekipler, Murat Satılmış'a ulaşmaya çalışıyor. Aramalara, bölgedeki tekne balıkçıları da destek veriyor.

FOTOĞRAFLI

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyorEğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Denizde çıkan hortumu, kemençe dinleyerek izlediDenizde çıkan hortumu, kemençe dinleyerek izledi
Ressam, iş hanında ölü bulunduRessam, iş hanında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadan "Küçükçekmece" provokasyonuna 5 yakalama

Sosyal medyadan "Küçükçekmece" provokasyonuna 5 yakalama

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.