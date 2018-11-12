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Eğirdir Gölü'nde 'kuruma' tehlikesi (2) (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün son 10 yıl içerisinde aşırı kayıpla birlikte su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Göl kritik su seviyesinin altına inmektedir" dedi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün son 10 yıl içerisinde aşırı kayıpla birlikte su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Göl kritik su seviyesinin altına inmektedir" dedi. Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nde son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir SU Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi. Önceki yıllarda 520 kilometrekare olan gölün yüzey alanının 445 kilometrekareye düşerek göl aynasının giderek küçüldüğünü vurgulayan Erol Kesici, genişleyen kıyı alanlarının da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edildiğini kaydetti. Önceki yıllarda ortalama 16 metre su seviyesine sahip gölün son 10 yıl içerisinde aşırı oranda su kaybetmesiyle birlikte ortalama su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğüne dikkati çeken Kesici, "Bunun temel nedeni gölden aşırı oranda su alımıdır. Gölde bu yıl 1,5- 2 metre kadar seviye kaybının başlıca nedeni gölün Karaot mevkisinde sondaj kuyusuyla çapları 3,5 metre borularla su alımlarıyla göl adeta boşaltılmaktadır. Gölün kurumasının esas nedenleri buharlaşma değildir. Yıllardır gölde buharlaşma var" dedi. 'KİRLİLİK SORUNU GİDEREK ARTMAKTADIR' Yağışların azlığı nedeniyle gölün kuruma periyoduna girmesinin söz konusu olamayacağını, gölü besleyen dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj yapımı ve HES'lere su verilmesi olduğunu savunan Erol Kesici, gölün beslenmesi için gerekli olan suların ulaşamadığını, göl havzasında binlerce yasal ya da yasal olmayan kuyu bulunduğunu kaydetti. Erol Kesici, "Su seviyesi azaldıkça gölün yıllardır var olan kirlilik sorunu giderek artmaktadır. Sudaki çözünür madde miktarı artarak gölün içme suyu olarak kullanımı tehlikeye girmektedir. Göl bu yoğun baskılar sonucu kritik su kotu altına düşmektedir" diye konuştu. 'SORUN AYNI, ÇÖZÜMÜ BELLİ' Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için çözüm yolunun basit olduğunu anlatan Erol Kesici, gölün korunması gerektiğini, gölle ilgili koruma yasaları ve özel hükümlerin uygulanması gerektiğine işaret etti. Kesici, "Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmelidir. Su yönetimi, bilimsel, teknolojik bilinenlerle yönetilmelidir. 5 milyon yılı aşkın süredir doğasına müdahale edilmeyen ve su çevrimiyle döngüsünü sürdüren kanallar kapatılmamalıdır. Eğirdir Gölü için komşusu olan ve coğrafyadan silinen Akşehir ve bu yıl kuruyan Eber gibi doğal göllerden ders alınmalıdır. Sorun aynıdır. 'Kurumaz' denilen dünyanın ikinci büyük gölü Aral Gölü'nün nasıl kuruduğu da unutulmamalıdır. Sorun aynı, çözümü belli, yeter ki zaman geçirmeden, daha sonra 'ah vah'lanmadan çözüme başlanmalıdır" dedi.

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