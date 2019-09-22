Eğirdir Gölü'ne çöp tehdidi

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, (DHA) - TÜRKİYE'nin kirlilik tehdidi altındaki en önemli tatlı su kaynaklarından Eğirdir Gölü'nün sahile 30- 40 metre mesafedeki eski halka açık piknik alanı çöplüğe dönüştü. Yaklaşık 50 dönümlük alana, 12 yıldır kalorifer atıklarından evsel atıklara yüzlerce ton çöp bırakıldı.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir, çevresine dökülen hafriyat ve kalorifer atıkları nedeniyle çöp depolama alanına döndü. Yıllardır kontrolsüz şekilde göle 30- 40 metre mesafedeki makilik alana bırakılan çöpler, gölü ve doğayı tehdit ediyor.

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün Altınkum Mahallesi'ndeki sahilinin belki de dünyanın en güzel manzaraya sahip çöplüğü olduğunu söyledi. Eğirdir Gölü'nün yasalara göre 1'inci derece içme suyu kaynağı olduğuna dikkat çeken Dr. Erol Kesici, “Fakat gölün su çekilmesi ve kirlilik sorunu yanında, kıyı kesimlerinin çeşitli amaçlarla işgali de söz konusu. Çok amaçlı kullanılan bu koy, şahsa aitken, Eğirdir Belediyesi açtığı davayı kazanıp burayı 2000 yılında Eğirdir Belediyesi Halka açık Piknik Alanı yaptı. 7-8 yıldır burası korunarak kullanılırken, son 12 yıldır adeta ilçenin başta hafriyat alanı, her türlü çöp ve kalorifer atıklarının döküldüğü bir çöplüğe dönüştü" dedi.

GÖLE 30- 40 METRE MESAFEDE

Göle çok yakın olması nedeniyle hem yer altından sızıntıyla hem de rüzgarlarla atıkların göl suyuna karıştığını ve kirlettiğini belirten Dr. Kesici, "Yıllardır uyarılarda bulunmamıza rağmen önlem alınmamakta. Yaklaşık 50 dönümlük alan göle 30-40 metre mesafede ve her türlü atık dökülüyor. Bol miktarda hafriyat, plajda temizlenen yosunlar, evsel atıklar, kentin kalorifer-kömür atıkları buraya dökülüyor. Belediyeye uyarılarda bulunduk ancak 'Vahşi depolama alanımız yok' deniliyor. Bu olay 12 yıldır devam ediyor. Kalorifer-kömür atıkları nedeniyle ciddi bir yangın riski de bulunuyor" diye konuştu.

Çöplüğe dönüşen alanın bazı vatandaşlar tarafından hala piknik, mangal yapmak için de kullanılmaya devam ettiğini, sahil kısmından da göle girenler olduğunu anlatan Dr. Kesici, şöyle dedi:

"Doğa güzelliklerinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olan bölgenin bu son yeşil alanı tehlike ve pislik altında. Yöre halkının daha önceleri yürüme rekreasyon alanı olarak kullandığı bu alan yaz sıcaklarında kokudan yürünemez hale geldi. Tuvaletler var ama pislik içinde. Çok bakımsız ve Eğirdir'in en güzel yerlerinden birine yazık oluyor. Bizim isteğimiz daha önceki yıllarda olduğu gibi düzenlenip piknik alanı olarak kullanılması ve korunması. Bu şekilde alanı itibarsız gösterip yapıya yönlendirilmek de isteniyor olabilir. Özel şahıslara ve yapıya açılmadan, daha önceki yıllardaki gibi piknik alanı olarak Eğirdir Belediyesi'nin burayı yeniden koruma altına almasını bekliyoruz."

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