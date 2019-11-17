Eğirdir Gölü'nü kurutan borular - ARŞİV

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye düştü. Bu azalmaya, tarım arazilerinde kullanılmak üzere devasa borularla binlerce ton su alınmasının neden olduğu, yaşanan su kaybının iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğu kaydedildi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nin (TTKD) yaptığı bilimsel araştırmalarda, göl yüzeyinde son 10 yılda 84 kilometrekare su kaybı yaşanan ve su seviyesi 16 metreden 6 metreye düşen Eğirdir Gölü'nü kurutan dev borular görüntülendi. TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün yaşadığı su kaybının iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğunu, kurumanın temel nedeninin bilimden ve teknikten uzak, vahşi sulamada kullanılmak üzere dev borularla su alınması olduğunu kaydetti.

'BU KADAR KAYBA DENİZ DAYANMAZ'

Bu kadar su kaybına denizin bile dayanamayacağını söyleyen Dr. Kesici, “Eğirdir Gölü hiç dayanamadı ve kurumak üzere" dedi. Yaptığı uyarılarda, defalarca gölün boşaltıldığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Dr. Erol Kesici, "Eğirdir Gölü'nün nasıl boşaltıldığından bahsetmiştim. İşte o pompaj boruları. Birini kulaçladım, borunun çapını saramadım. Sanırım benim kulaç gibi iki tane daha olursa sarabiliriz. İçinden araç geçecek büyüklükte borular. Gelendost-Yenice kaynağından bu borularla kuru tarım alanlarına 3 ay süreyle su verildi. Bu nedenle 3 ayda gölün su seviyesi neredeyse 2 metre düştü" dedi.