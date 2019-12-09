HABER

Eğirdir Gölü'nü üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:26 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, doğa tutkunu 5 kişi, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine tırmanış yaptı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, doğa tutkunu 5 kişi, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine tırmanış yaptı. Grup, zirvede üzeri sis ve bulutla kaplanmış Eğirdir Gölü'nü izledi.

Isparta'da, Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Eğirdir'in yüksek tepelerinden biri olan Sivri Dağ zirvesine tırmanış yaptı. Yaklaşık 2.5 saatte zirveye ulaşan 5 üye, Eğirdir Gölü'nü üzerinde sis ve bulut kaplıyken izleme imkanı buldu. Zirvedeki dev Türk bayrağı altında kendileri de Türk bayrağı açan üyeler, doğa manzarasının keyfini çıkardı.

Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyesi Bilal Gök, her hafta bir tırmanış etkinliği yaptıklarını ve bu kez Sivri Dağ'a çıktıklarını söyledi. Bu tepeye kendisinin 3 kez çıktığını ancak ilk defa Eğirdir'i bu şekilde gördüğünü anlatan Gök, "Bulutlar yüzünden gölü göremedik. Gölü görebilmek için zirvede bekledik. Daha sonra sis ve bulutlar dağılmaya başladı. Eğirdir Gölü sis ve bulut denizinin ardında kaybolmuş durumdaydı. Kendimizi Karadeniz'deki yaylalarda gibi hissettik" dedi.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
2019 Senegal Dönüşüm Zirvesi2019 Senegal Dönüşüm Zirvesi
Çavuşoğlu-Zaman ortak basın toplantısıÇavuşoğlu-Zaman ortak basın toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.