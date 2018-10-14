Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki azalma endişelendirdi

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük üçüncü gölü olan Eğirdir Gölü'nde su seviyesindeki azalma yöre halkı tarafından görüntülendi. Bölge halkı son 2 yılda göldeki çekilmenin gözle görülür seviyede arttığını belirterek, yetkilileri önlem almaya davet etti.

Van Gölü ve Tuz Gölü'nden sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olan Eğirdir Gölü'nün 'Hoyran' olarak bilinen ve çevresinde birçok köyün bulunduğu bölgede su seviyesindeki çekilme yöre halkını endişelendirdi. Gölün bu bölümündeki halk, son 2 yılda suyun yaklaşık 100 metre çekildiğini iddia ederken, bu durumu cep telefonlarıyla görüntüleyerek yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Gölün yakınındaki Taşevi Köyü sakinlerinden Osman Çetinkaya, Taşevi Plajı'nda yapılan iskelenin ayaklarının daha önceki yıllarda suyun içerisinde ve görünmez durumda olduğunu, bu yıl ise tümünün açıkta kaldığını söyledi. Osman Çetinkaya, "Eğirdir Gölü'nü arada bir gören insan belki fark etmez ama biz göle yakın yerde yaşadığımız için bunu net bir şekilde görüyoruz. Göl resmen kuruyor. Yetersiz yağışlar, bilinçsiz sulama, buharlaşma her ne derseniz deyin, göl göz göre göre çekiliyor. Buna bir önlem alınmazsa korkarım Burdur Gölü gibi ortada çorak bir araziden başka bir şey kalmayacak" dedi.

Ortaya çıkan görüntüyü cep telefonuyla kaydeden Osman Çetinkaya, "Bu görüntüleri devlet büyüklerine, yetkililere hatta siyasetçilere de göndereceğim ve çare isteyeceğim" diye konuştu.

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