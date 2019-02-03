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Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü zincirleme kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

Isparta Anadolu Mahallesi’nde 2 otomobilin çarpışması sonucu yol kenarındaki 2 aracın daha hasar gördüğü kazada, otomobillerden biri yol ortasında yan yattı.

Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü zincirleme kazada yaralandı

Isparta Anadolu Mahallesi’nde 2 otomobilin çarpışması sonucu yol kenarındaki 2 aracın daha hasar gördüğü kazada, otomobillerden biri yol ortasında yan yattı. Talihsiz kazada Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Karabulut da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Anadolu Mahallesi’ndeki 160. Cadde ile 4202. Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.
İddiaya göre, Eğirdir Nüfus Müdürü Mehmet Karabulut’un kullandığı 10 EN 681 plakalı otomobil, H.N. yönetimindeki 07 HFE 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada nüfus müdürünün 10 plakalı aracı savrularak 160. Cadde’de park halinde bulunan 07 CYU 76 ve 32 FY 765 plakalı araçlara çarptıktan sonra yol kenarında yan yattı. Kaza sonucu Karabulut yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralanan Karabulut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü zincirleme kazada yaralandı

Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü zincirleme kazada yaralandı

Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü zincirleme kazada yaralandı

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