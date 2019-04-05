Eğitim alırken para ve iş tecrübesi de kazanıyorlar

YUNUS OKUR - Atatürk Üniversitesi, kampüste oluşturulan çay ve çorba satış noktalarının işletmeciliğini öğrencilere vererek gençlerin akademik eğitimleri devam ederken para ve iş tecrübesi kazanmasını sağlıyor.

Atatürk Üniversitesinin öğrencilerin geleceğine yön veren Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencilerin kariyer planlamaları için çalışma yürütüyor. Üniversite yönetimi, kamuda çalışmaya yoğun rağbetin gösterildiği ve lisans mezunu sayısının her geçen gün arttığı Türkiye'de öğrencilerini özel sektöre yönlendirmek için anlamlı bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda Marketing Game Projesi'ni başlatan üniversite, kampüs içerisindeki iki noktada uygulamalı çay ve çorba satış noktaları oluşturarak bu yerlerin işletmeciliğini öğrencilere verdi.

Her hafta gruplar halinde 4 öğrencinin işletmeciliğini yaptığı satış noktaları sayesinde öğrenciler, hem elde ettikleri kardan harçlıklarını çıkarıyor hem de mezun olmadan kendi iş yerini kurarken ya da özel sektörde çalışırken karşılaşacağı zorluklara karşı tecrübe kazanıyor.