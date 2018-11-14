"Eğitim anlayışımız bütün dünyaya yönelik olmalı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim eğitim anlayışımızın bütün dünyaya yönelik olması lazım. Sadece bir coğrafi bölgeye ya da Türk milletine yönelik olması doğru değil. Bizim insan için bir şey tasarlamamız lazım." dedi.

Selçuk, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (ESAM), merkez binasında düzenlenen eğitim konulu konferansa katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, milli eğitim ile uğraşan üst düzey yöneticilerin gelecek için tasavvurda bulunmaları ve doğacak çocuklarla ilgili bir meselelerinin olması gerektiğini belirtti.

Milli eğitim ele alınırken önce insana bakılması gerektiğini anlatan Selçuk, "Biz meseleyi sadece teknik hususiyetler üzerinden yorumladığımızda, eğitimi donanım, bina, derslik veya öğretmen sayısı ile ilgili indirgemeci bir yaklaşıma dönüştürdüğümüzde meselenin özünü kaybediyoruz. Mesele insan meselesi ve bu meselenin idrakinde olduğunuzda bir çocuk meselesinden de söz ediyoruz demektir. Çocuğun hizası bozulursa, dünyanın hizası bozulur." diye konuştu.

Selçuk, Bakanlık olarak eğitimi felsefesi olan bir yaklaşımla ele aldıklarını belirterek, "Dünyada ve Türkiye'de, genellikle bürokratik hedefler ve eylemlerle eğitim sisteminin nasıl düzeleceği konusunda birçok yaklaşım var. Esasen felsefesi olmayan bir zeminde ne kadar şekil yaparsanız yapın, zemin olmadan şekil olmaz. Zemin dediğimiz şey, bu işin felsefi zeminidir. Ontolojik, epistemolojik ve ahlaki zeminidir. Ahlak telakkisine dayanmayan hiçbir eğitim sisteminin kalıcı değer üretmesi de mümkün değildir. " ifadelerini kullandı.