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Eğitim azmi ile akademisyen oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Menderes Akdağ (45), küçük yaşta babasını yitirdikten sonra eğitimi için simit satıcılığından pazarcılığa, sihirbazlık ve palyaço şovlarına kadar çeşitli işlerde çalıştı.

Eğitim azmi ile akademisyen oldu

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Menderes Akdağ (45), küçük yaşta babasını yitirdikten sonra eğitimi için simit satıcılığından pazarcılığa, sihirbazlık ve palyaço şovlarına kadar çeşitli işlerde çalıştı. Şimdi akademisyen olan Akdağ, azmiyle dikkat çekip takdir topladı.
Evli ve 2 çocuk babası Menderes Akdağ, 7 yaşında babasını yitirdi. Annesi 6 çocuğa bakmakta zorlanınca Menderes Akdağ, pazarda meyve ve sebze, sokaklarda ise simit satmaya başladı. Kazancıyla ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Akdağ, turizm sektöründe de çeşitli işlerde çalıştı. Otellerde sihirbazlık, palyaçoluk yapan, skeçler sergileyen Akdağ, kazancını hep eğitimine harcadı. İlk olarak İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Akdağ, 10 yıl tarih öğretmenliği yaptı. Akdağ daha sonra, İzmir'de özel bir üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü de bitirip, doktorasını yaptı. 9 ay önce akademisyenliğe adım atan Akdağ, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi oldu. Öğretim Üyesi Dr. Akdağ, bugüne kadar siyasi tarih ve siyaset bilimi alanında 23 kitap yazdı.
Büyük mücadelelerle eğitimini sürdürdüğünü belirten Akdağ, "Kazandığım benim alnımın teriydi. Aynı zamanda yeteneklerimi de geliştirdi. Benim yazdığım her kitapta ve mürekkepte, kazandığım paraların izi var. Yaptığım işlerden edindiğim deneyimler, ayrıca bana değer kattı. Son dört yılda ise çok şey başardım. Bazen yaptıklarıma ben bile şaşırıyorum" dedi.
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Eğitim azmi ile akademisyen olduEğitim azmi ile akademisyen olduEğitim azmi ile akademisyen olduEğitim azmi ile akademisyen oldu

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