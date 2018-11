"Eğitim bir millet ve ülke ödevidir"

"Bu çalışmanın temelinde yatan bir kaç tane argüman var. Kısaca bunları paylaşmak isterim. Birincisi, bir eğitim sisteminden eğer söz ediliyorsa, bunun felsefesi bir zemini olmalı. Çünkü eğitim insanla ilgili bir kurum ve bu kurumun mesajı insana ise, insandan ne anladığımız konusunda açık, sarih bir görüş ortaya koymak zorundayız. İnsan yetiştiren kuruluşların, insan görüşünün ne olduğunu ontolojik ve epistemolojik olarak belirlemesi kaçınılmazdır. Olanaklar çerçevesinde, eğer biz felsefi zemini kurmazsak, zemin olmadığında üzerinde şekil yapma olasılığımız söz konusu olmayacaktır. Eğitim sisteminin bu felsefi açılımının ortaya koyduktan sonra yapılması gereken bir başka şey, bir sistem yaklaşımı içerisinde eğitim kurumunu ele almaktır. Sistem yaklaşımın ifade etmeye çalışırken kastettiğimiz şey, aslında sistemle eğitimin alt sisteminin birlikte eş güdümlü ve eş zamanlı olarak ele alınması zaruretidir. Eğer biz eğitimin bütün alt sistemlerini bir matris düzeni içerisinde birlikte eş zamanlı olarak değerlendirmezsek o zaman eğitim sistemiyle ilgili oynadığımız her alan, başka sorunlara yol açacaktır. Ve 2023 Eğitim Vizyonu dokümanın en önemli argümanlarından bir tanesi, bunun bir sistem ve alt sistemlerinin birlikte dönüştürülmesi sürecini ortaya koymasıdır."

- "Okullarımız arasındaki imkan ve başarı farklılıkları oldukça yüksek"

Selçuk, konunun bir başka argümanın veriye dayalı yönetim kısmı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Veriye dayalı yönetim, elbette politika üretirken, ihtiyacımız olan ilk aletlerden bir tanesidir. Eğer veriye dayalı yönetimi, bir yönetim yaklaşımı olarak ele alırsak, eğitimle ilgili alacağımız her kararın bir karar destek sistemine dayalı olarak çerçevelenmesinin ne kadar değerli olduğunu anlamak mümkün olacaktır. Bu bağlamda öğrenme analitiği dediğimiz bir metodolojiyle bütün öğrenme süreçlerinin işlevleriyle beraber yapılandırılmasının ortaya koymaya çalışan bir başka açısı da var. 2023 Vizyon dokümanının bir başka argüman temeli ise sistemin bütününe ilişkin öğretmen yetiştirmeyi de aynı anda ele almak ve sistemin bütün süreçlerini okul bazlı ele almaktır. Okul, bazlı ele almamızın temel sebebi, toplumda aile nasıl bir birimse, eğitimde de okul bir birimdir. Okulun bir sistematik olarak dönüştürülmesi mümkün olduğunda, okulların gelişim modelini izlemek ve günlük olarak her bir okulun belirli parametrelerle değerlendirmesini sağlamak mümkündür. Türkiye'de önümüzdeki bir kaç ay içerisinde bütün okullarımızın yaklaşık 20-30 parametre üzerinden somut olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi ve her bir okulun gereksinimini okula özgü olarak çerçevelenmesi ve buna ilişkin bazı pozitif ayrımcılıkla belli okulların öncelikle desteklenmesi hedefleniyor. Çünkü okullarımız arasındaki imkan ve başarı farklılıkları oldukça yüksek. Bu farklılıkları kapatmadan yolumuza devam ettiğimizde sınav baskısından kurtulmak gibi bir çıkışımızın olmayacağı da aşikardır."