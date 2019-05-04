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Eğitim-Bir-Sen 2019 futbol turnuvası göz doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube’nin düzenlediği öğretmen ve eğitimcilerin katıldığı toplam 24 takımdan oluşan 2019 Futbol Turnuvası üçüncülük ve final maçları ile sonuçlandı.Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube tarafından düzenlenen, 15 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 2019 Futbol Turnuvası Aliya İzzet Begoviç İmam Hatip Ortaokulu’nun zaferiyle sonuçlandı.

Eğitim-Bir-Sen 2019 futbol turnuvası göz doldurdu

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube’nin düzenlediği öğretmen ve eğitimcilerin katıldığı toplam 24 takımdan oluşan 2019 Futbol Turnuvası üçüncülük ve final maçları ile sonuçlandı.
Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube tarafından düzenlenen, 15 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 2019 Futbol Turnuvası Aliya İzzet Begoviç İmam Hatip Ortaokulu’nun zaferiyle sonuçlandı. Kazanan takımın turnuvadan elde ettiği bin 500 TL’lik ödülün Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı belirtildi. Turnuvanın ikincisi olan Üftade İmam Hatip Ortaokulu ise bin TL’lik ödülün sahibi olurken, üçüncü olan eğitimci hakemlerden oluşan Hakemspor 500 TL’lik ödülün sahibi oldu. Hakemspor ise kazandıklaırı ödülü Suriye’de başlatılmış olan ‘un kampanyası’na bağışladı.
Kıran kırana geçen 2019 Futbol Turnuvası, profesyonel futbol maçlarını aratmayacak müsabakalara ev sahipliği yaptı. Her takımın canla başla mücadele ettiği turnuvada Hakemspor’un forveti Murat Karataş göz kamaştıran oyunu ve attığı güzel goller ile takımını üçüncülüğe taşırken kendisi de 22 golle turnuvanın gol kralı oldu. 2019 Futbol Turnuvası’nın ödül töreninde konuşan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar “Düzenlemiş olduğumuz 2019 Futbol Turnuvası spor faaliyetlerimiz için bir başlangıç. Sadece futbol değil çeşitli spor dalları için de turnuvalar düzenleyeceğiz. Turnuvada kıyasıya mücadele eden eğitimci arkadaşlarıma ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim-Bir-Sen 2019 futbol turnuvası göz doldurdu

Eğitim-Bir-Sen 2019 futbol turnuvası göz doldurdu

Eğitim-Bir-Sen 2019 futbol turnuvası göz doldurdu

Eğitim-Bir-Sen 2019 futbol turnuvası göz doldurdu

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