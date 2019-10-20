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Eğitim Bir-Sen 7. Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 13:15 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi: - "Emeği örgütleyemezseniz haksızlığa mahkumsunuz. Değerli kardeşlerim bir şey elde edeceksek mücadeleye talip olacağız"

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, "Emeği örgütleyemezseniz haksızlığa mahkumsunuz. Değerli kardeşlerim bir şey elde edeceksek mücadeleye talip olacağız." dedi.

Selvi, Samsun'da bir otelde düzenlenen Eğitim Bir-Sen 7. Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sendikacılığın önemini anlattı.

Sendikacılığın birlikte yapılan mücadele ile önemli olduğunu dile getiren Selvi, "Emeği örgütleyemezseniz haksızlığa mahkumsunuz. Değerli kardeşlerim bir şey elde edeceksek mücadeleye talip olacağız. Bütün üyelerimizle aynı duruşu sergileyemezsek kazanacaklarımız sınırlı kalır." diye konuştu.

Selvi, emeği değersizleştirmek isteyenlerle ittifak edilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimizin yararına fayda sağlamalı, bir gruba değil. Bunun için kardeşlerim verdiğiniz mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bilin. Sendika yasası çıktıktan sonra büyük bir önem verildi, 11 hizmet kolumuzun tamamında yetkili hale geldik. Bunlar sizlerin gayretleriyle oldu. Dünyada hiçbir ülkede, hiçbir konfederasyon bütün hizmet kollarında böyle bir başarıya imza atmış değil. Türkiye'de kamu sendikacılığının yüzde 70'lere gelmesi sizin eseriniz."

Toplantıya, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ile Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat ve Samsun'dan sendika üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi Samsun Sendikacılık

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