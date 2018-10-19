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Eğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİ Andı'nın kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada Danıştay  8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için "Yeniden okutulsun" dedi.

Eğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojik

İZMİR, (DHA)- ÖĞRENCİ Andı'nın kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada Danıştay 8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için "Yeniden okutulsun" dedi. Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, Danıştay'ın kararına tepki göstererek, "Danıştay'ın kararı ideolojik" dedi.
Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, madde madde "Andımız"ın neden kaldırılmaması gerektiğini anlattı ve "İddialar andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte görülmemiştir" diyerek son noktayı koydu. Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, karara şu sözlerle tepki gösterdi:
"2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak andımız kaldırılmış ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edilmişti. Gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına, toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanması, demokratik bir Türkiye'nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak biz de destek vermiştik. Ancak Danıştay 8. Dairesi, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir. Cumhurbaşkanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na 2013'te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz. Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay'ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andımızın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır."

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Eğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojik

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