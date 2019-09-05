Eğitim-Bir-Sen eğitim harcamalarının bilançosunu çıkardı

Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) araştırmasıyla 2019-2020 öğretim yılında okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar aylık ortalama 251 lira harcama yapılması gerektiği tespit edildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi eğitim harcamalarına ilişkin araştırma yaptı. Buna göre, okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 lira, ilkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masraf bin 190 lira olarak belirlendi.

Ortaokula başlayan bir öğrenci için bin 235 lira ve ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafı bin 245 lira hesaplandı.

Okul öncesinden ilköğretim sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için toplam 26 bin 710 lira harcanması gerekiyor. Bu harcamanın aylık tutarı ise 247 lira olarak tespit edildi.

Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 lira, ayda ise ortalama 259 lira harcama yapılacağı belirlendi. Kantin ve yemekhaneye ayrılan para ile birlikte bu harcamanın okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 440 lira, ortaöğretimde ise ortalama 509 liraya çıktığı ortaya çıktı.