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  4. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: ”Eğitime Bakış dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı”

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: ”Eğitime Bakış dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 22:33 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ”15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız ‘Eğitime Bakış’ dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı” dedi.Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma dergisi ‘Eğitime Bakış’ 15’inci yılını Memur-Sen Genel Merkezi’nde kutladı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: ”Eğitime Bakış dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı”

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ”15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız ‘Eğitime Bakış’ dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı” dedi.

Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma dergisi ‘Eğitime Bakış’ 15’inci yılını Memur-Sen Genel Merkezi’nde kutladı. Kutlama etkinliğine bir çok akademisyen katıldı. Burada bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın derginin önemine vurgu yaptı. 15 yıldır yayın hayatlarında devam ettiklerini ifade eden Yalçın, “Ayak bastığımız her yeri özgürleştirmenin gayretini ortaya koyuyor mücadelesini veriyoruz. Bu amaçla 15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız ‘Eğitime Bakış’ dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı. Her sayısı 25 binden fazla basılarak ücretsiz olarak kurumlara ulaştırılıyor. Dergiler, farklı bakış ve düşünce biçimlerini aynı sayfada buluşturan özelliği ile analitik ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sunuyor. Dolayısıyla dergicilik, yaşadığı çağ ve topluma şahitlik eden herkes için vazgeçilmez bir gayedir. Dergileri vazgeçilmez kılan, çağın ve toplumun meselelerini yorumlamanın ve istişarenin bereketidir. Bunun için biz dergimizi ve diğer yayınlarımızı, fikirlerimizi yoğurduğumuz ocağımız olarak görüyoruz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen olarak cehaletin bunaltıcı kararlığına karşı bilginin ve özgür düşüncenin meşalesini yaktıklarını ifade eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
“ Sömürüye itirazı ortadan kaldırmanın, rızaya dayalı kalıcı bir düzen inşa etmenin yolu zihinleri istila etmekten, özgür düşünceyi yok etmekten geçiyor. İşte bu yüzden bilgi çağı dedikleri bu çağ enformatik cehaletin aslında zirvesidir. İşte dergiler tamda bu noktada önem arz ediyor. Çünkü kültürel emperyalizme en etkili cevap dergilerin ürettiği hür düşüncedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, cehaletin bunaltıcı kararlığına karşı bilginin ve özgür düşüncenin meşalesini yaktık. Örgütlü gücümüzü, fikir gücümüze takviye ettik. İşte bu kapsamda tam 15 yıl önce Eğitime Bakış dergisini çıkardık. Konuşulmaz denen şeyleri konuştuk ve ele aldık. Eğitime Bakış’ın her sayısı, el atmaya pek cesaret edilemeyen konulara dokundu. Sendikacılığı bilgi, insan ve eğitim odaklı olarak hayatın her alanına yaydık ve yayıyoruz. Emek ve özgürlük mücadelemizi yılın 365 günü sürdürmeye çalışıyoruz.”

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