Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: ”Eğitime Bakış dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı”

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ”15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız ‘Eğitime Bakış’ dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı” dedi.

Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma dergisi ‘Eğitime Bakış’ 15’inci yılını Memur-Sen Genel Merkezi’nde kutladı. Kutlama etkinliğine bir çok akademisyen katıldı. Burada bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın derginin önemine vurgu yaptı. 15 yıldır yayın hayatlarında devam ettiklerini ifade eden Yalçın, “Ayak bastığımız her yeri özgürleştirmenin gayretini ortaya koyuyor mücadelesini veriyoruz. Bu amaçla 15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız ‘Eğitime Bakış’ dergimiz 15’inci yılında 45’inci sayıya ulaştı. Her sayısı 25 binden fazla basılarak ücretsiz olarak kurumlara ulaştırılıyor. Dergiler, farklı bakış ve düşünce biçimlerini aynı sayfada buluşturan özelliği ile analitik ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sunuyor. Dolayısıyla dergicilik, yaşadığı çağ ve topluma şahitlik eden herkes için vazgeçilmez bir gayedir. Dergileri vazgeçilmez kılan, çağın ve toplumun meselelerini yorumlamanın ve istişarenin bereketidir. Bunun için biz dergimizi ve diğer yayınlarımızı, fikirlerimizi yoğurduğumuz ocağımız olarak görüyoruz” dedi.