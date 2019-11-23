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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan öğretmenlere yönelik şiddete tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan öğretmenlere yönelik şiddete tepki

İSTANBUL (AA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şiddet olayların her geçen gün arttığını belirterek, "Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Taksim'de Meşrutiyet Caddesi Odakule önünde toplanan Eğitim-Bir-Sen İstanbul Şubesi üyeleri, "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı dövizler taşıdı, "Susma haykır şiddete hayır", "Şiddete dur de gelecek kazansın" sloganları attı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, eğitimcilere yönelik son dönemde artan şiddet olaylarını sona erdirecek tedbirlerin bir an evvel alınması, yasal düzenlemelerin ivedi bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Görevinin başındayken saldırıya uğrayan, öldürülen eğitimcilere karşı önleyici hizmetlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Görevinin başında canice öldürülen eğitim çalışanlarının acısının yeni isimlerle katmerlenmemesi temennisiyle şimdiye kadar hayatını kaybeden bütün eğitim çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mesleğimiz daha fazla örselenmesin, şiddete çözüm ötelenmesin. Eğitim alanı ülkemizin geleceği, bu alanda hizmet veren meslektaşlarımız da bunun temel aktörleridir. Şiddet her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor."

Terör ve uğradıkları çeşitli saldırılarda hayatını kaybeden öğretmenlere değinen Yalçın, "Aslında kaybettiğimiz, sevgimiz, saygımız, merhametimiz, şefkatimiz, vicdanımız, izanımızdır. Eğitimciye şiddete dur de." ifadesini kullandı.

Ali Yalçın, en onurlu mesleklerin başında gelen, en kutsal hizmetlerden birini üstlenen ve her zaman sevgi ve saygıyla anılan öğretmenlerin gününü de kutladı.

Gruptakiler açıklamanın ardından ayrıldı.

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ali yalçın beyoğlu Eğitim Bir Sen odakule protesto

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