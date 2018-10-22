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Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Memiş: TBMM ve Danıştay üyeleri Andımız'ı okusun

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

DANIŞTAY 8'inci Dairesi'nin 'Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına dair yönetmelik değişikliğini iptal etmesini eleştiren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, "TBMM'deki vekiller, bunu çok savunuyorlarsa, her sabah çıksınlar Meclis'in önünde, Danıştay üyeleri de her sabah Danıştay'ın önünde okusunlar" dedi.

Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Memiş: TBMM ve Danıştay üyeleri Andımız'ı okusun

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DANIŞTAY 8'inci Dairesi'nin 'Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına dair yönetmelik değişikliğini iptal etmesini eleştiren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, "TBMM'deki vekiller, bunu çok savunuyorlarsa, her sabah çıksınlar Meclis'in önünde, Danıştay üyeleri de her sabah Danıştay'ın önünde okusunlar" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2013 yılında ilkokullarda okunan 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmeliğin, Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilmesi kararını Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş eleştirdi. Danıştay'ın kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekçesinin komik olduğunu söyleyen Memiş, "Militarist, totaliter olan bu Andın kaldırılması için çok ciddi destek verdik. Danıştay 8'inci Dairesi'nin kendinde yetki olmayan bir şeye adım atıp, tekrar Andı gündeme getirmesini doğru bulmuyoruz. Danıştay'ın kararına karşı Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu gerekçe de çok komik bir gerekçe. Bakanlık gerekçesinde çocukların yağmurda, karda kaldığını dile getirdi. Aslında ülkenin bütünlüğünü, sosyal dokusunu işlemeden, etnik unsurları düşünmeden böyle böylesi bir gerekçe sunması çok komik bir gerekçedir" diye konuştu.
Andın temel hak ve özgürlüklere, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ve AB ile yapılan sözleşmelere aykırı olduğunu iddia eden Yunus Memiş, "Demokratikleşmenin önündeki bu engeller kalkmazsa, yarın birileri başörtüsü yasağını gündeme getirir. Diyoruz ki, TBMM'deki vekiller, bunu çok savunuyorlarsa, her sabah çıksınlar Meclis'in önünde Andı okusunlar. Danıştay üyeleri her sabah Danıştay'ın önünde okusunlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunu çok savunuyor. Her gün genel merkezlerinin önünde Andı okuyabilirler" dedi.

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Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Memiş: TBMM ve Danıştay üyeleri Andımız'ı okusun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
al bi dengesiz daha
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